(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Una forte partnership tra pubblico-privato per la gestione delle risorse del Next

Generation EU che possa agire come leva per “investimenti nell’economia reale di lungo periodo e con fiscalità agevolata

per sostenere, l’azione climatica, i bisogni delle famiglie,

rilanciare l’istruzione, valorizzare il Terzo Settore e

supportare le fasce sociali che hanno subito gli effetti più

incisivi della crisi, come le donne e i giovani”. E’ quanto

chiede il Forum della Finanza sostenibile in una lettera

indirizzata al governo in vista dell’edizione 2020 della

Settimana Sri (Social responsible Investment) dall’11 al 25



