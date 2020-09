(ANSA) – ROMA, 27 SET – “Quando si chiuderà questa parentesi

legata alla pandemia da Covid-19, il turismo in Italia tornerà

più forte e impetuoso di prima”. Lo dice all’ANSA il ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario

Franceschini, nella 41/a giornata mondiale del Turismo

organizzata dall’Unwto.

“Cultura e turismo saranno centrali nell’utilizzo del

Recovery Fund – aggiunge il ministro -. Dalle crisi nascono

grandi opportunità: stiamo lavorando a progetti strategici di

lungo periodo in grado di ricostruire un turismo di grandi

numeri, ma sostenibile e rispettoso della fragilità del nostro

paesaggio, del patrimonio artistico. Non un turismo ‘mordi e

fuggi’, ma colto e intelligente e attento alle specificità dei

territori, a partire dalle tante opportunità del turismo

rurale”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram