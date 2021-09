“Quest’anno avremo risultati migliori di quelli indicati nel Def. Fra qualche settimana pubblicheremo la nota di aggiornamento al Def con nuovi obiettivi, le nuove stime di crescita per quest’anno ma anche deficit e debito, e nuovi obiettivi degli anni prossimi che sono di una riduzione di deficit e debito”: lo ha detto il ministro dell’economia Daniele Franco a margine dell’Ecofin informale in Slovenia. Il ritorno alle vecchie regole Ue di bilancio nel 2023 “è una questione aperta, abbiamo davanti a noi 15-16 mesi per trovare una soluzione”: ha aggiunto Il ministro si è detto però “tranquillo” che l’Ecofin troverà una soluzione “come sempre”. (ANSA).



Fonte Ansa.it