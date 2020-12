L’UK dovrebbe lasciare l’UE il 31 dicembre; restano 4 settimane per raggiungere un accordo per la Brexit.

Entrambe le parti hanno espresso la loro preoccupazione che il tempo stia per scadere.

Il prezzo del FTSE 100 ha guadagnato l’1,95% ieri, recuperando quasi tutte le perdite di lunedì.

Il prezzo dell’FTSE 100 è salito di circa lo

Analisi fondamentale: le parti stanno esaurendo il tempo per raggiungere un accordo

0,35% oggi, dopo aver ottenuto solidi guadagni ieri in vista dei colloqui cruciali tra il Regno Unito e l’Unione europea per gli accordi commerciali sulla Brexit.

Entrambe le parti hanno espresso la loro preoccupazione sul fatto che il tempo per concludere un accordo commerciale sulla Brexit sia scaduto. Il Regno Unito lascerà l’UE il 31 dicembre e restano solo 4 settimane a disposizione alle due squadre di negoziatori per raggiungere un accordo e ottenere l’approvazione da parte di due parlamenti.

“Stiamo davvero esaurendo il tempo. Questa è la settimana cruciale: dobbiamo fare un passo avanti”, ha riferito il segretario britannico per l’ambiente George Eustice.

In modo simile, i funzionari dell’UE hanno sollevato preoccupazioni simili.

“Stiamo finendo il tempo. La verità sulla Brexit viene ora svelata in termini di sfide”, ha affermato il supremo irlandese sulla Brexit e il ministro degli Esteri Simon Coveney.

Nel caso in cui due parti non possano concordare accordi commerciali, gli analisti ritengono che questo scenario produrrà maggiori costi e barriere per gli esportatori di entrambe le parti. A questo punto, due parti sono a distanza nei settori degli aiuti di Stato, dei diritti di pesca e di come risolvere le controversie future.

“Gli inglesi hanno bisogno di un accordo più di noi. Gli europei devono essere fiduciosi di questo, e fiduciosi della loro forza in questo negoziato”, ha detto il ministro francese per l’Europa, Clement Beaune.

La CNBC ha riferito in precedenza, citando una fonte vicina all’UE, che la conclusione dei negoziati tra le due parti si basa sulla telefonata tra Boris Johnson e la sua controparte, Ursula von der Leyen.

Analisi tecnica: FTSE 100 recupera

Ieri, il prezzo del FTSE 100 ha guadagnato l’1,95%, recuperando quasi tutte le perdite di lunedì sul sentimento di rischio in miglioramento relativo alle notizie positive sui vaccini. Tuttavia, è improbabile che assisteremo a una mossa più ampia in entrambe le direzioni prima che ci sia maggiore chiarezza sull’accordo commerciale per la Brexit.

Grafico giornaliero FTSE 100 (TradingView)

L’area intorno a 6500 rimane una zona di resistenza chiave per gli acquirenti, mentre 6250 e 6170 offrono supporto nel caso in cui l’azione dei prezzi si correggesse al ribasso sul peggioramento del sentiment di rischio.

In sintesi

Sembra che il tempo per l’Unione Europea e la Gran Bretagna stia per raggiungere un accordo sull’accordo commerciale sulla Brexit, mentre gli investitori del FTSE sembrano ancora positivi sulle prospettive generali.

