VENEZIA, 11 LUG – Tante scarpette da bambino, tutte

di plastica, posizionate sul ponte degli Scalzi a Venezia per

spiegare che “Il G20 sta rovinando il futuro dei più giovani”.

E’ la nuova performance messa in scena stamane dagli attivisti

di “Extincion Rebellion”, sul grande ponte in pietra bianca di

fianco alla stazione di Venezia. Ogni scalino, vicino alla

balaustra, e stato ricoperto con 3-4 paia di scarpette usate da

bambino, calzature semplici, in materiali sintetici, e accanto

pezzi di lenzuola con gli slogan del movimento ambientalista, la

plastica che soffoca i mari, ‘Venezia che affonda’, l’economia

che non rispetta popolazioni e natura. “Emergenza Ecologica e

Climatica” c’era scritto su un grande striscione rosa sorretto

dai manifestanti, alcuni dei quali poi si sono posizionati

all’ombra della chiesa degli Scalzi per uno speakeraggio su

questi temi. Curiosità e interesse dei turisti, molti dei quali

si sono soffermati sulle scalinate del ponte per fare foto e

video della performance, finita così in pochi minuti sui social.

(ANSA).



