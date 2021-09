(ANSA) – MILANO, 23 SET – Mediobanca comunica di aver

sottoscritto con una primaria controparte di mercato

un’operazione di prestito titoli avente ad oggetto 70 milioni di

azioni Assicurazioni Generali, pari al 4.42% del capitale

sociale della compagnia. L’operazione, su base chiusa, che avrà

durata di circa 8 mesi e comunque almeno fino all’assemblea di

Assicurazioni Generali chiamata a rinnovare il Consiglio di

Amministrazione, consentirà di detenere, unitamente alle azioni

già possedute, il 17,22% dei diritti di voto di Assicurazioni

Generali. Lo si legge in una nota di Piazzetta Cuccia.

L’operazione di prestito titoli che permetterà a Mediobanca di

presentarsi all’assemblea delle Generali con una quota più

rotonda è “un’operazione fatta a tutela dell’investimento in

Generali tenuto conto del contributo significativo che apporta

ai risultati della banca e per evitare una destabilizzazione

strategica ed operativa che annacqui i risultati”. E’ quanto

riferiscono fonti vicine all’istituto guidato da Alberto Nagel.

(ANSA).



Fonte Ansa.it