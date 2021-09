(ANSA) – MILANO, 18 SET – Fondazione Crt ha aderito col suo 1,232% di Generali al patto di consultazione fra Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio. Con l’arrivo dell’ente torinese presieduto da Giovanni Quaglia, nonché con i recenti acquisti dei due grandi soci privati della compagnia assicurativa, l’accordo parasociale sale al 12,334% del capitale di Generali e si avvicina al 12,9% in mano a Mediobanca, storico azionista di riferimento del Leone, col quale i due soci privati hanno ingaggiato la battagli in vista del rinnovo del Cda alla prossima assemblea di aprile. (ANSA).

