(ANSA) – MILANO, 15 OTT – Per Alleanza Assicurazioni il primo

semestre 2020 si chiude con una crescita della nuova produzione

a 1,3 miliardi di euro (+1% rispetto ai primi sei mesi 2019), pur in un mercato in contrazione (-16%), e con una crescita

nella raccolta premi lordi, che raggiunge quota 2,8 miliardi di

euro (+3%). A tracciare il bilancio semestrale è

l’amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, Davide

Passero, evidenziando l’impegno della compagnia per una “ripresa

sostenibile del Paese”, attraverso quattro leve strategiche: educazione finanziaria, consulenza di valore, crescita della

rete e una nuova generazione di offerta”.

La strategia di trasformazione digitale ha consentito ad

Alleanza di affrontare “con resilienza questi difficili mesi di

crisi” dovuta all’emergenza Covid-19. Oggi 9 polizze su 10 sono

full digital e il 97% delle liquidazioni Vita è totalmente

digitale. In questi mesi la compagnia del gruppo Generali ha

ulteriormente accelerato sulla digitalizzazione con 12.000

consulenti operativi anche a distanza. Prosegue inoltre anche

durante il Covid il piano di crescita della Rete 2022, con 210

nuove assunzioni e 1 milione di ore di formazione all’anno,

mirato a inserire 900 giovani con investimenti nella formazione

della Rete. Sul fronte dell’educazione finanziaria, Alleanza

rafforza il suo impegno con l’adesione al “Mese dell’Educazione

Finanziaria 2020”, promosso da Mef e Miur (ANSA).



