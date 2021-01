MPLX è la società che gli investitori a lungo termine dovrebbero tenere d’occhio.

Ogni prezzo tra 10$-15$ potrebbe essere una buona opportunità per investire in azioni MPLX.

MPLX ridurrà la sua spesa in conto capitale, ma il cash flow rimane relativamente stabile.

Le azioni MPLX (NYSE: MPLX) sono aumentate da 6,87$ sopra 23$ dalla metà di

Advertisements

Analisi fondamentale: MPLX ridurrà la sua spesa in conto capitale, ma il cash flow resta relativamente stabile

marzo e il prezzo attuale è di circa 21,65$. Il rendimento dei dividendi è del 12,7% al prezzo corrente delle azioni e MPLX è la società che gli investitori a lungo termine dovrebbero tenere d’occhio.

MPLX (MPLX) è una società specializzata nel gas naturale che possiede e gestisce sistemi di raccolta e condutture per il petrolio greggio e il gas naturale, nonché impianti di lavorazione e frazionamento del gas e dei liquidi derivati dal gas naturale (NGL) in bacini di approvvigionamento chiave negli Stati Uniti. Le azioni MPLX sono attualmente quotate a circa 21,65$ e, al prezzo attuale delle azioni, il rendimento dei dividendi MPLX è del 12,7%.

Advertisements



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Questo rendimento da dividendo molto elevato sembra che possa essere mantenuto in vigore in futuro, ma il CEO dell’azienda ha avvertito che la domanda globale di prodotti e servizi MPLX rimane significativamente al di sotto dei livelli storici.

“Nonostante una certa ripresa, la domanda globale per i nostri prodotti e servizi rimane significativamente al di sotto dei livelli storici, il che continua a esercitare pressioni sulla redditività della nostra azienda e del settore”, ha affermato il CEO Michael Hennigan.

MPLX ha riportato i risultati del terzo trimestre all’inizio di novembre; i ricavi totali sono diminuiti dell’1,3% su base annua a $2,25 miliardi, mentre l’utile per azione GAAP del Q3 è stato di 0,61$ (mancato di 0,03$). Il cash flow è relativamente stabile per MPLX e, secondo la direzione dell’azienda, MPLX ridurrà drasticamente la sua spesa in conto capitale nel 2021.

L’attività dell’azienda sarà sicuramente influenzata dalla pandemia COVID-19 nei prossimi mesi, ma MPLX è la società che gli investitori a lungo termine dovrebbero tenere d’occhio. Questo titolo non è sopravvalutato grazie a operazioni resilienti e un bilancio sano e rimane certamente una scelta di qualità nel settore del gas naturale.

Nonostante ciò, forse ora non è il momento migliore per acquistare azioni MPLX e aspetterei che questo titolo scendesse a un livello di prezzo inferiore. Se il prezzo scende nel prossimo periodo, ogni livello nell’intervallo 10$-15$ potrebbe essere una buona opportunità per investire in azioni MPLX.

Analisi tecnica: le azioni MPLX si sono stabilizzate sopra il livello di supporto di 20$

Le azioni MPLX si sono stabilizzate al di sopra del livello di supporto di 20$ e con una capitalizzazione di mercato di 22$ miliardi, questo titolo ha un valore ragionevole.

Fonte dei dati: tradingview.com

I livelli di supporto critici sono 20$ e 16$, mentre invece 24$ e 26$ rappresentano i livelli di resistenza. Se il prezzo supera i 24$, sarebbe un segnale per acquistare azioni MPLX, e il prossimo obiettivo potrebbe essere intorno ai 26$, ma se il prezzo scende al di sotto del livello di supporto di 16$, sarebbe un segnale di “vendita” deciso.

In sintesi

MPLX si sta muovendo nella giusta direzione e al prezzo corrente delle azioni, il rendimento dei dividendi è del 12,7%. Questo rendimento da dividendo molto elevato sembra che possa essere mantenuto in vigore in futuro, ma l’attività della società sarà influenzata dalla pandemia di COVID-19 sicuramente nei prossimi mesi. Forse ora non è il momento migliore per acquistare azioni MPLX, ma questo è il titolo che gli investitori a lungo termine dovrebbero tenere d’occhio.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram