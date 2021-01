(ANSA) – BRUXELLES, 18 GEN – “Il piano italiano di Recovery è

ampiamente convergente con i nostri obiettivi e politiche

generali, ma come molti altri deve essere discusso e rafforzato

dal punto di vista delle riforme, delle raccomandazioni Ue, dei

dettagli sul calendario e degli obiettivi che vogliamo

raggiungere. Abbiamo una base molto buona ma dobbiamo lavorare

per rafforzarla, non vale solo per l’Italia ma per tutti”:

lo hadetto il commissario all’economia Paolo Gentiloni al terminedell’Eurogruppo.Interpellato sulla siatuazione italiana, Gentiloni harisposto: “Per noi è difficile commentare”, ma “in ogni modosperiamo di avere un interlocutore stabile, in quanto l’Italiasarà cruciale per il successo del NextGeneration plan e noiabbiamo bisogno di interlocutori stabili”.Più in generale, Gentiloni ha detto che “la crisi haaggravato gli squilibri economici pre-esistenti, che stavanorecedendo prima del Covid. Per esempio il debito pubblico èaumentato di più nei Paesi più colpiti economicamente dallacrisi, che erano anche quelli con il debito più elevato primadella pandemia”. Il sostegno economico dei governi “è stata ed èla cosa giusta da fare, dobbiamo fornirlo per tutto il temponecessario, consapevoli della necessità di affrontare glisquilibri al momento appropriato”. (ANSA).

