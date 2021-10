(ANSA) – ROMA, 08 OTT – Ad agosto si riduce il surplus della

bilancia commerciale tedesca. Secondo quanto riporta l’ufficio

federale di statistica Destatis è stato pari a 10,7 miliardi e

di 13 miliardi di euro, corretto per l’effetto stagionale e di

calendario. Il dato è sotto le stime di alcuni analisti. In

particolare l’export è è ammontato a 104,4 miliardi di euro

(+14,4% anno su anno ma -1,2% rispetto a luglio quando era

salito dello 0,6%) contro importazioni per 93,8 miliardi (+18,1% annuale e +3,5% sul mese). (ANSA).



Fonte Ansa.it