(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Le startup innovative, che non “sono

tutte di giovani ed ultratecnologiche”, sono in grado di

resistere alla crisi Covid e in qualche caso uscirne più forti e

continueranno ad avere un basso tasso di default, allargando

così la forchetta rispetto alle altre imprese. Giuliano Gigli,

fondatore assieme a Stefania Esposito, della romana Blue Ocean

Finance che assiste le aziende nella pianificazione finanziaria,

l’ottenimento di nuovi capitali e con una consulenza nelle fasi

straordinarie di impresa, non nasconde le difficoltà del

perdurare della crisi pandemica ma evidenzia la capacità di

resistenza e

crescita di un bacino di PMI e startup in grado difare fronte alle difficoltà anche senza nuovi specificiprovvedimenti del governo.“Le misure del dl liquidità – racconta – hanno inciso pocoper le aziende che seguiamo, le quali già beneficiavano dellegaranzie ad hoc sui finanziamenti. Non c’è stato un enorme passoin avanti come nelle altre imprese, forse in qualche caso lacopertura è passata dall’80 al 90%. Va aggiunto poi che molte diqueste imprese innovative sono ben capitalizzate, a differenzadella media italiana”. Gigli evidenzia come non si tratti disole aziende che operano nel comparto tecnologico. “Una di esse– rileva – opera in un comparto tradizionale come quelloagroalimentare mentre un’altra ha iniziato un percorso dicrescita ed internazionalizzazione e dopo 3-4 anni pensa già aduna quotazione all’AIM. Entrambi i CEO sono over 50 e hannoinvestito sulla tecnologia e digitalizzazione nei loro settoritradizionali. Il ‘bacino’ potenziale è formato, secondo leanalisi della società romana che opera in tutta Italia , da300mila aziende con fatturato fra i 100mila e 20 milioni ealmeno due bilanci in crescita. “A queste proponiamo, volta pervolta, la soluzione migliore sia con le banche tradizionali siacon il fintech – aggiunge – lavorando a success fee, facendo datramite fra i due mondi: quelle delle PMI e quella della finanzastrutturata, avvicinandoli”. “Questo tipo di imprese – aggiunge– sono così meno rischiose per gli investitori ma offrono deirendimenti più alti e sono in grado di generare occupazione””(ANSA).

Fonte Ansa.it

