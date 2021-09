(ANSA) – CERNOBBIO, 05 SET – “Chi ci aiuterà a risolvere i

tavoli di crisi merita più incentivi di altri che desiderano

evitare fastidi e confusioni sindacali e vanno a investire in

qualche terreno vergine. Questo significa fare politica

industriale”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico,

Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’intervento al Forum

Ambrosetti a Cernobbio.

“Noi – ha aggiunto – ci stiamo impegnando per cambiare.

Vogliamo cercare di ricostruire un sistema di incentivi e di

sussidi che servono, e in particolare in questa fase”. (ANSA).



Fonte Ansa.it