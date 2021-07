Il presidente del movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Toscana Nedo Baglioni esprime grande soddisfazione per il rinnovo del protocollo del Tavolo Giovani della Regione, avvenuto in questi giorni. Al Tavolo partecipano oltre 40 soggetti tra associazioni di categoria, sindacati, enti pubblici e privati. Per il presidente Baglioni: “ Il Tavolo Giovani a cui partecipiamo attivamente è uno strumento importante di confronto e uno stimolo per le progettualità che potranno essere sostenute dai fondi europei nei prossimi anni. La pandemia ha provocato la chiusura di molte imprese ed è quindi fondamentale trovare e utilizzare al meglio le risorse dei fondi europei in modo che i giovani possano studiare, formarsi, cogliere opportunità di lavoro e di crescita professionale. Uno degli obiettivi del nostro movimento – prosegue Baglioni- è quello di aiutare i giovani a fare impresa perché solo tramandando le nostre eccellenze artigianali e sostenendo le imprese possiamo salvare il Made in Italy, che costituisce una parte importantissima dell’economia e della cultura del nostro Paese e che ha ancora tanto da offrire alle nuove generazioni” conclude Nedo Baglioni.

La firma che ha rinnovato il protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le realtà del Tavolo Giovani è avvenuta a giugno nel corso dell’evento “Giovanisì2030” che ha avuto in programma anche una discussione con le autorità di gestione dei fondi europei, a cui hanno partecipato anche tanti giovani under 30. Il programma GiovaniSi della Regione Toscana ha l’obiettivo di promuovere l’autonomia dei giovani. Dalla sua nascita, nel 2011, ha attivato progetti dal valore complessivo di oltre un miliardo di euro e circa 375 mila sono stati i soggetti beneficiari delle risorse.