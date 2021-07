Il produttore statunitense di bevande Boston Beer Company Inc. (NYSE:SAM) ha perso quasi il 25% venerdì dopo che la società ha riportato risultati trimestrali deludenti. Inoltre, anche il prezzo delle azioni di SAM ha sofferto dopo che gli analisti hanno tagliato i loro obiettivi di prezzo.

La società ha pubblicato i risultati del secondo trimestre fiscale giovedì dopo la chiusura dei mercati, mancando le aspettative su entrate e utili. Il suo GAAP EPS di 4,75 dollari ha mancato le stime di 1,85 dollari. Le entrate sono aumentate del 33,3% a/a a 602,8 milioni di dollari, ma sono ancora inferiori al consenso di Street di 54,85 milioni di dollari.

Boston Beer ha anche pubblicato una guida sugli utili più debole del previsto per l’intero anno 2021. La stima dell’EPS della società nell’intervallo di 18,00-22,00 dollari è inferiore alla stima di Street di 24,00 dollari.

Goldman Sachs ha abbassato il suo rating da buy a neutral, citando il sorprendente mancato guadagno.

L’analista Bonnie Herzog ha dichiarato:

Siamo molto sorpresi dall’entità della mancanza di questo trimestre, che è stata ben al di sotto delle aspettative nonostante il tono costantemente fiducioso [della società] di recente come il nostro Global Staples Forum del 18 maggio.

D’altra parte, Deutsche Bank ha tagliato il suo obiettivo di prezzo a 850 da 1.074 dollari, mentre il nuovo obiettivo di prezzo di Cowen è 825 dollari, in calo da 1.300 dollari.

È troppo tardi per vendere le azioni della Boston Beer?

Le azioni di Boston Beer vengono scambiate con un rapporto P/E di 36,73 dopo il ritiro di venerdì. Anche il suo rapporto P/E forward è sceso significativamente a 20,16, rendendo il titolo un’opzione interessante per gli investitori di valore. Inoltre, gli analisti prevedono che Boston Beer registrerà una crescita degli utili di circa il 73% quest’anno e il 33% l’anno prossimo. Prevedono inoltre un tasso di crescita annuale dell’EPS a 5 anni di circa il 38,67%, rendendo le azioni SAM interessanti per gli investitori in crescita.

Pertanto, con il prezzo delle azioni che scende a circa 703 dollari per azione, ben al di sotto degli obiettivi di prezzo di Deutsche Bank e Cowen, potrebbe essere troppo tardi per vendere.

Panoramica tecnica: previsione del prezzo delle azioni Boston Beer per il Q3

Tecnicamente, le azioni Boston Beer sembrano aver creato un divario di prezzo al ribasso dopo il crollo di venerdì. Il prezzo delle azioni è ora entrato in condizioni di ipervenduto nell’indice di forza relativa di 14 giorni. E poiché è già al di sotto degli ultimi obiettivi di prezzo dei principali analisti di Street, un rimbalzo potrebbe essere imminente.

Pertanto, gli investitori possono puntare a potenziali rimbalzi a 815,95 dollari o superiori a 908,69 dollari. I livelli di supporto chiave sono 627,74 e 524,09 dollari.

In conclusione: il catalizzatore per l’acquisto del rimbalzo del prezzo delle azioni SAM

Il calo del prezzo delle azioni di Boston Beer del 25% potrebbe essere esagerato dopo che gli analisti hanno rapidamente seguito il sorprendente mancato guadagno di giovedì con una significativa riduzione degli obiettivi di prezzo di SAM. Il titolo è ora scambiato ben al di sotto dei nuovi obiettivi di prezzo, creando un’opportunità perfetta per un rimbalzo. Pertanto, potrebbe essere troppo tardi per vendere. Ma gli investitori possono ridurre le perdite comprando il rimbalzo.