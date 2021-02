Le azioni della Kohl’s Corporation (NYSE: KSS) sono state scambiate al rialzo di circa l’8% lunedì pomeriggio dopo che un gruppo di investitori attivisti ha accumulato una quota del 9,5% nel grande magazzino con sede negli Stati Uniti.

Gli attivisti vogliono una maggiore presenza nel consiglio

Macellum Advisors, Ancora Holdings, Legion Partners Asset Management e 4010 Capital sono i principali investitori attivisti che chiedono a Kohl’s di apportare importanti

cambiamenti. Secondo una lettera pubblica scritta dai nuovi investitori, Kohl’s dovrebbe intervenire per aggiungere nuovi dirigenti con particolare esperienza nella vendita al dettaglio e valutare una vendita-lease back di alcune delle sue attività immobiliari non essenziali.



Il CEO di Macellum Capital Management, Jonathan Duskin, un professionista della vendita al dettaglio con oltre due decenni di esperienza nel segmento consumer e retail, ha dichiarato ad “Halftime Report” della CNBC che le azioni Kohl’s hanno sostanzialmente sottoperformato quelle dei concorrenti sul mercato. Anche un rimbalzo dai minimi di $10,89 dello scorso anno al nuovo massimo di 52 settimane di $58,38 di lunedì non è particolarmente impressionante.

Data la sottoperformance, il gruppo di investitori vuole vincere nove seggi nel consiglio di amministrazione di Kohl’s per realizzare meglio la sua visione.



Le azioni erano a $50 nel 2001

Duskin ha sottolineato il fatto che le azioni di Kohl’s venivano scambiate a circa $50 nel 2001, quindi le azioni non hanno fatto “nulla” per 20 anni. Molti si affrettano a sottolineare che Kohl’s ha visto un certo slancio negli ultimi tempi eseguendo nuove iniziative, come l’aggiunta di negozi Sephora nei suoi store.

Tuttavia, Kohl’s ha fallito nei precedenti tentativi di indirizzare la propria attività nella giusta direzione. Ad esempio, la “Greatness Agenda” del 2014 ha indirizzato verso un percorso per generare $21 miliardi di vendite e $1,9 miliardi di EBIT entro il 2017. L’azienda alla fine non ha raggiunto i suoi obiettivi risultando ad un livello inferiore del 25% e del 36% nel 2019 rispetto ai suoi obiettivi.

“Nella nostra mente, si tratta davvero della loro incapacità di portare a termine le iniziative prefissate”, ha detto.

Il consiglio manca di esperienza

I membri del consiglio di amministrazione di Kohl’s e gli investitori attivisti hanno messo insieme un elenco di dirigenti di grande esperienza che potrebbero aggiungere esperienza al consiglio, ha aggiunto Duskin. Alla fine della giornata, gli investitori attivisti credono che Kohl’s sia una buona società che ha solo bisogno di modifiche interne.

“Potrebbe essere un’ottima società “, ha sottolineato il CEO Duskin.

Il gruppo ha tutte le intenzioni di lavorare in collaborazione con Kohl’s e il suo consiglio di amministrazione per creare valore aggiunto per tutti gli azionisti.

“Ci piacerebbe avere ulteriori riunioni, ma siamo ovviamente felici di portare a termine tutto questo fino alla fine, come abbiamo fatto in tante altre campagne”, ha detto.

