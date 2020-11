Gli utili di Prosus NV sono aumentati del 29% nell’H1 fiscale.

La società olandese segnala £154,82 milioni di perdita operativa.

Prosus valuta i suoi proventi da partecipazioni di minoranza a £2,17 miliardi.

Prosus NV (AMS: PRX) ha riportato una crescita annualizzata del 29% degli utili del primo semestre lunedì arrivati a £1,65 miliardi. La

società ha attribuito l’aumento principalmente ai rendimenti significativi derivanti dal suo investimento nella cinese Tencent, che ha contribuito a compensare le perdite delle altre attività.

Oggi, Prosus NV ha registrato un aumento di oltre l’1% nel trading pre-mercato ed è salita di un altro 1% all’apertura del mercato. A £81,70 per azione, le sue azioni che puoi imparare ad acquistare online qui, sono ora salite del 35% da inizio anno in borsa, dopo aver recuperato da un minimo di £43,82 per azione toccato lo scorso marzo, quando scoppiò la crisi COVID-19 che ha devastato le imprese di tutto il mondo. Prosus ha debuttato in borsa a un prezzo per azione di £65,66 nel settembre 2019.

Prosus segnala £154,82 milioni di perdita operativa nell’H1

Prosus, che attualmente detiene una partecipazione del 31% in Tencent, nello stesso periodo dell’anno scorso ha dichiarato che gli utili principali ammontavano a £1,27 miliardi.

Oggi, la società di investimenti tecnologici ha espresso la fiducia che le sue prestazioni rimarranno forti nei prossimi mesi poiché continua a beneficiare della crisi COVID-19 che ha accelerato il passaggio all’e-commerce negli ultimi mesi. Secondo il CEO Bob van Dijk:

“La pandemia ha accelerato l’attività nello spazio internet dei consumatori, a vantaggio delle nostre attività”.

In notizie separate, oggi Sirius Real Estate del Regno Unito ha dichiarato che il suo utile ante imposte nel primo semestre fiscale è stato inferiore a causa della crisi COVID-19 in corso.

Prosus ha affermato che la sua perdita operativa nel primo semestre fiscale si è attestata a £154,82 milioni rispetto ai £188,48 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. La società con sede nei Paesi Bassi ha attribuito il calo della perdita operativa alle sue piattaforme di consegna di cibo in India e Brasile che ha affermato di aver dimostrato resilienza negli ultimi mesi.

I proventi delle quote di minoranza ammontano a £2,17 miliardi

Prosus ha una partecipazione di minoranza in diverse società, tra cui Tencent. Il ricavato questi investimenti, ha aggiunto, pari a £2,17 miliardi nei sei mesi conclusi il 30 settembre rispetto al dato dello scorso anno di £1,72 miliardi.

La più grande società di Internet consumer in Europa ha affermato che i suoi guadagni per azione sono stati pari a £1,38 nell’H1 rispetto a £1,15 dello scorso anno. Prosus ha valutato la sua liquidità netta a £3,22 miliardi alla fine del primo semestre. Aveva espresso piani di riacquisto di azioni per un valore di 3,74 miliardi ad ottobre.

Al momento, Prosus NV ha un valore di £132,48 miliardi e un rapporto prezzo/utili di 46,42.

