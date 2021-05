Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) vuole costruire un computer quantistico entro la fine di questo decennio che potrebbe essere utilizzato commercialmente per gestire calcoli scientifici e aziendali su larga scala con un’efficienza esponenzialmente più alta e senza errori. Questo è quanto ha rivelato Hartmut Neven del Quantum AI Program di Google.

Google svela un nuovo campus di intelligenza artificiale quantistica a Santa Barbara

Il gigante della ricerca effettuerà un investimento multimiliardario per realizzare il piano a partire da un nuovo campus di intelligenza artificiale quantistica a Santa Barbara che ha presentato martedì alla sua conferenza annuale per gli sviluppatori. Il campus con sede in California dispone di un data center quantistico, strutture per la fabbricazione di chip per processori quantistici e laboratori di ricerca hardware.



Nella conferenza degli sviluppatori, Google ha aggiornato anche molti dei suoi servizi, dai sistemi operativi alle mappe, per posizionarsi meglio in un mondo colpito da una pandemia che è più connesso digitalmente che mai.

La corsa alla commercializzazione dei computer quantistici ha visto negli ultimi anni ingenti investimenti da parte di importanti attori diversi da Google, tra cui D-Wave, IBM e Honeywell International. Aziende ad alta capitalizzazione come Volkswagen, JPMorgan Chase e Visa stanno attualmente sperimentando la tecnologia quantistica in fase iniziale.

Google offrirà i suoi servizi di calcolo quantistico tramite cloud

Il dottor Neven ha inoltre sottolineato che Google si rivolgerà al cloud per offrire i suoi servizi di calcolo quantistico. Il gigante della tecnologia statunitense è fiducioso che sfruttare la fisica quantistica accelererà l’apprendimento automatico, contribuirà a produrre batterie e fertilizzanti più efficienti dal punto di vista energetico con emissioni minime di anidride carbonica. Neven ha riconosciuto le sfide nello sviluppo della tecnologia che potenzialmente troverà innumerevoli applicazioni, ma ha affermato:

“Siamo a questo punto di flessione. Ora abbiamo in mano le componenti importanti che ci rendono fiduciosi. Sappiamo come eseguire la road map”.

Secondo Gartner (società di ricerca e consulenza globale), è probabile che quasi il 40% delle grandi aziende penetrerà nello spazio dell’informatica quantistica entro il 2025. Research and Markets ritiene che il mercato globale dell’hardware dell’informatica quantistica valga più di $7,1 miliardi entro il 2026.

La performance di Alphabet in borsa

La notizia arriva solo poche settimane dopo che la società madre di Google, Alphabet Inc., ha pubblicato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre fiscale. Mercoledì, Alphabet ha aperto a $2.231 per azione e sta attualmente scambiando a $2.261 per azione.

In confronto, la multinazionale americana aveva iniziato l’anno a $1.726 per azione dopo aver recuperato da un minimo di $1.068 per azione nel marzo 2020. Al momento, Alphabet ha una capitalizzazione di mercato di $1.53 trilioni e un rapporto prezzo/utili di 29,21.