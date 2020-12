Trentotto Stati americani accusano Google di condotta anticoncorrenziale. Un comportamento – sostengono – “illegale per mantenere il suo monopolio nei servizi di ricerca. Google ha privato i consumatori di quella concorrenza che avrebbe portato a una maggiore scelta e una maggiore innovazione”, afferma il procuratore di New York, Letitia James. Per Google si tratta della terza azione antitrust in due mesi.

Il

conto degli Stati Usa anti-BigG cresce rapidamente. Fino a ieri erano 10 a guida repubblicana ad aver avviato un’azione antitrust accusando Google di aver abusato della sua posizione dominante nel settore delle ricerche sul web. E di collusione con Facebook per mettere fuori gioco la concorrenza. Ora siamo già a 38.

Ken Paxton, procuratore generale del Texas, aveva spiegato così ieri la sua azione legale: “Google ha usato ripetutamente il suo potere di monopolio per controllare i prezzi e ha colluso per truccare le aste (di pubblicità online) in una grave violazione della legge”.