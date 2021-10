(ANSA) – ROMA, 15 OTT – “Ha prevalso il buon senso e il senso

di responsabilità che auspicavamo ieri”. Lo afferma il

presidente di Uniport l’Associazione che rappresenta tutte le

imprese che operano in ambito portuale, Federico Barbera in

merito alle proteste contro il green pass che però non hanno,

nemmeno al porto di Trieste, completamente bloccato l’attività “consentendo a chi voleva di lavorare”.

Barbera, raggiunto telefonicamente, ha spiegato: “Il nostro

settore ha fino a ora risolto i problemi senza grandi contrasti

ma va compreso nel nostro paese che la logistica e la portualità

sono fondamentali quanto la produzione” per la crescita

dell’economia. “Se i porti si fermano si rischia il blocco del

paese” ha aggiunto sottolineando come nella maggior parte dei

porti i lavoratori sono “per la stragrande maggioranza

vaccinati”. Al momento “i tamponi per i dipendenti non vaccinati

li paghiamo noi”, “non ci sono altre soluzioni: o si vaccina o

si controlla se si è sani”. Barbera ha quindi aggiunto come

occorra pensare a ridefinire l’infrastruttura portuale in Italia

spostandola dai centri abitati e dotandola di strutture

adeguate. . (ANSA).



Fonte Ansa.it