(ANSA) – ROMA, 06 SET – “Noi da sempre siamo stati per

l’obbligo vaccinale ma non possiamo non renderci conto che al

momento la politica non sembra trovare una sintesi e quindi

abbiamo necessità di mettere in sicurezza i luoghi di lavoro”.

Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dopo

l’incontro con i sindacati. “Siamo per l’adozione del green pass

obbligatorio nei luoghi di lavoro e su questo si è aperta una

discussione”. Sul costo dei tamponi “sappiamo che giovedì c’è la

cabina di regia del governo, laddove si dovesse decidere, come

noi auspichiamo, l’obbligo del green pass all’interno dei luoghi

di lavoro e le parti sociali trovassero un accordo su questo,

credo che il governo potrebbe pensare di fare un’operazione di

utilità sociale e quindi di potersi far carico del costo dei

tamponi, che sicuramente non può essere a carico delle imprese”.

(ANSA).



