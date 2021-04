(ANSA) – SAVONA, 21 APR – Battesimo per la nave ro-ro ibrida

Eco Savona del Gruppo Grimaldi nel porto di Savona, con la

sindaca Ilaria Caprioglio come madrina. La Eco Savona,

realizzata in Cina, è la quarta delle dodici unità ro-ro ibride

della serie Grimaldi Green 5th Generation. La Eco Savona, che

batte bandiera italiana, è “la nave ro-ro più grande e

sostenibile al mondo”. Lunga 238 metri e larga 34 metri, ha una

stazza lorda di 67.311 tonnellate e una velocità di crociera di

20,8 nodi. La nave può trasportare 7.800 metri lineari di merci

rotabili, pari a circa 500 trailer e 180 automobili. La rampa di

accesso a poppa permette di caricare unità con un peso fino a

150 tonnellate. I consumi sono ottimizzati da tecnologie

innovative e durante la sosta in banchina azzera le emissioni

utilizzando l’energia elettrica immagazzinata da mega batterie

al litio. La Eco Savona sarà impiegata sul servizio tra Italia

(Livorno e Savona) e Spagna (Barcellona e Valencia), come le

gemelle Eco Valencia, Barcellona e Livorno.

“La Grimaldi Green 5th Generation per noi è un progetto

importante. La Eco Savona ha una efficienza raddoppiata rispetto

alle navi precedenti. La ‘zero emission in port ‘ non è uno

slogan ma una realtà”, ha detto Guido Grimaldi. “Parlando con la

sindaca abbiamo condiviso che l’ecosostenibilità non è un

vincolo ma un volano e ciò accomuna la nostra visione con quella

della città, prima in Europa certificata Leed For Cities. La

nave che oggi è qui è 30 anni avanti. Savona e Genova hanno

dimostrato durante la pandemia quanto fossero fondamentali gli

scambi commerciali: ci aspettiamo che il governo sostenga questo

settore che in pandemia non si è mai fermato .Oggi siamo qui a

sventolare il tricolore: auguro di navigare in mari tranquilli e

con il vento sempre in poppa”, ha concluso Grimaldi.

“E’ un onore essere la madrina di una nave ecosostenibile, un

tema su cui la nostra città è sempre stata attenta. Ora vediamo

piccoli segnali di riapertura, ma ci sarà l’onda lunga di una

crisi economica e sociale dovuta alla pandemia. Sarà importante

affrontarla con una visione nuova, quella della sostenibilità, e

non sperare di tornare cosa eravamo. Il Gruppo Grimaldi questa

sfida l’ha già vinta”, ha detto Caprioglio. (ANSA).



