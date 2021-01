“Dovremo dare cig aggiuntiva e prorogare il blocco dei licenziamenti, una prima tranche per tutti e poi per i settori in difficoltà”. Lo ha detto il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, a Di Martedì. “Proseguiamo il lavoro sul dl ristori che comprenderà anche la misura sui licenziamenti”, ha precisato, prima con “una proroga generale e poi, a mio giudizio, con una successiva limitata ai settori più in difficoltà che

hanno delle perdite come può essere il turismo”.

Fonte Ansa.it

