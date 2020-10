(ANSA) – ROMA, 31 OTT – “Abbiamo sempre detto che

accompagneremo qualsiasi intervento restrittivo con adeguate

misure e siamo nelle condizioni di affrontare diversi scenari”:

così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alla festa del

Foglio, sottolineando che “se serviranno risorse aggiuntive le

mobiliteremo come sempre abbiamo fatto”.

Il ministro ha citato in particolare le risorse stanziate in

manovra per il 2021, quelle già previste dai decreti del 2020 e

che si riverseranno l’anno prossimo ed infine quelle del

Recovery plan. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements