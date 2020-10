(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “Stiamo lavroando perché” gli

indennizzi “arrivino il più presto possibile. Pensiamo che

l’Agenzia delle Entrate possa erogare questi contributi già

entro metà novembre, forse persino entro l’11 novembre, perché

ci sarà lo stesso meccanismo già autorizzato per il vecchio

fondo perduto. Quindi tutti quelli che hanno già fatto domanda

per questi contributi lo riceveranno in automatico”. Lo ha detto

il ministro dell’economia Roberto Gualtieri al Tg1, spiegando

che per chi aveva già fatto domanda in precedenza sarà facile

ricevere questi soldi, perché “verranno erogati

automaticamente”; mentre “per quelli che non hanno

fatto domandao con fatturato superiore ai 5 milioni di euro che inseriamo cisarà una domanda da fare e quindi ci sarà qualche settimana inpiù per avere l’erogazione che comunque sarà entro l’anno”.“Daremo un indennizzo superiore questa volta di quelloricevuto la volta scorsa. Perché sappimaoche anche i mesi scorsi sono stati mesi difficili e quindi saràuna quota un po’ superiore a quella dell’altra volta”, haspiegato il ministro, aggiungendo che le aziende interessate dairistori “sono molte, sono più di 300 mila, forse 350 mila, tuttele aziende ed esercizi pubblici che sono oggetto dellerestrizioni introdotte dal Dpcm”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

