(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Con la manovra arrivano “2,5

miliardi” per la sanità che si aggiungono “alle risorse

assegnate con i precedenti interventi normativi che già davano

1,2 miliardi nel 2021”. Così il ministro dell’Economia Roberto

Gualtieri in audizione sulla manovra, ricordando le misure dagli

aumenti per medici e infermieri al fondo vaccini. (ANSA).



Fonte Ansa.it

