(ANSA) – MILANO, 27 APR – Facebook e Gucci hanno avviato una

causa congiunta per violazione dei termini di servizio e delle

condizioni d’uso di Facebook e Instagram e per violazione dei

diritti di proprietà intellettuale di Gucci, contraffazione dei

marchi Gucci e concorrenza sleale. La causa è al Tribunale

distrettuale nord della California e il soggetto in questione,

una persona fisica, è accusato di avere usato degli account

Facebook e Instagram per eludere le precedenti azioni e

accertamenti di Facebook e per continuare a promuovere la sua

attività online, vendendo prodotti contraffatti di Gucci e

violando i termini di servizio di Facebook e Instagram. (ANSA).



Fonte Ansa.it

