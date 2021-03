il piano cottura (alimentato a gas o elettrico) (6%)

I consumi sono influenzati anche dal numero di persone presenti in casa, più persone ci sono più, di conseguenza, verrà consumata energia.

Anche gli orari di utilizzo di apparecchi, luce, riscaldamento ecc.. possono essere utili per capire quale tariffa scegliere in base alle nostre abitudini di consumo.

5 consigli utili per tenere sotto controllo i consumi

Ecco alcune semplici accortezze da adottare per ridurre gli sprechi e risparmiare a fine mese in bolletta:

utilizzare elettrodomestici con la migliore classe di efficienza energetica prediligere la scelta di lampadine e luci led spegnere e staccare la spina degli elettrodomestici quando non in uso utilizzare l’acqua a basse temperature e usare lavatrice e lavastoviglie con lavaggi a pieno carico scegliere una tariffa coerente con i nostri orari di consumo scegliendo tra monoraria (adatta per chi vive e lavora in casa) o bioraria (migliore per chi rientra in casa solo la sera).

Oltre a questi consigli si può ricorrere alla richiesta del bonus bollette introdotto dal 2021, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Un ulteriore aiuto per le famiglie nel 2021

Qualora il controllo dei consumi non fosse sufficiente alla famiglia per arrivare con tranquillità a fine mese, c’è una ultima risorsa a cui possono accedere. Istituito in questo 2021 da ARERA, l’autorità dell’energia in Italia: il bonus per il disagio economico da diritto ai cittadini di ricevere direttamente in bolletta il rimborso senza dover trasmettere comunicazioni o richieste in Comune.

Il requisito per usufruire del bonus è che uno dei componenti del nucleo familiare sia intestatario di un contratto di fornitura di luce e/o gas.

L’unica procedura necessaria per ottenere il bonus è la compilazione di una dichiarazione sostitutiva unica per ottenere l’attestazione Isee.