Hasbro Inc. (NASDAQ: HAS) ha pubblicato lunedì il rapporto sugli utili per il quarto trimestre fiscale, che è stato migliore di quanto previsto dagli analisti. La società ha attribuito la sua performance positiva principalmente alla sua unità di gioco. In notizie correlate, anche Energizer ha riportato i suoi risultati finanziari trimestrali lunedì.

Hasbro ha aperto lunedì a £72,42 per azione ed è attualmente scambiata a un prezzo

per azione di £67,86. In confronto, lo stock era scivolato fino a £32,56 per azione nel marzo 2020 a causa del COVID-19 che finora ha infettato oltre 27 milioni di persone negli Stati Uniti e ha causato poco meno di mezzo milione di morti.



Risultati finanziari di Hasbro nel Q4 vs. stime degli analisti

Hasbro ha affermato che il suo utile netto nel quarto trimestre è stato di £76,57 milioni, il che si traduce in 55,31 pence per azione. Nello stesso trimestre dello scorso anno, il suo utile netto è stato limitato a £69,51 milioni o 50,22 pence per azione.

Adeguato per gli elementi una tantum, la multinazionale americana ha guadagnato 92 pence per azione nel Q4 rispetto alla cifra di 65,50 pence per azione di un anno fa. Hasbro ha affermato che le sue entrate sono aumentate del 4% su base annua nell’ultimo trimestre attestandosi a £1,25 miliardi di sterline.

Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato un fatturato di £1,23 miliardi nel Q4. La loro stima per l’utile per azione rettificato era inferiore a 83 pence. Nel trimestre precedente (Q3), Hasbro aveva registrato un aumento del 12,8% dei suoi ricavi.

Altri dati di rilievo nel rapporto sugli utili di Hasbro

Con £513,26 milioni, i ricavi di Franchise Brands della società con sede a Pawtucket hanno registrato un aumento del 7% su base annua nel quarto trimestre rispetto ai maggiori £531,89 milioni previsti. Le entrate di Partner Brands, ha aggiunto Hasbro lunedì, sono state registrate a £254,45 milioni, il che rappresenta un calo del 14% rispetto allo scorso anno, ma corrisponde alle stime degli analisti.

Infine, i ricavi di Hasbro Gaming sono aumentati del 21% nell’ultimo trimestre attestandosi a £217,26 milioni. In confronto, la stima di FactSet per i ricavi di questa unità si è attestata a un importo inferiore, pari a £203,14 milioni. Lunedì il CFO Deborah Thomas ha commentato la relazione finanziaria e ha dichiarato:

“Continuiamo a vedere un forte supporto di vendita al dettaglio, consumatori e pubblico per i nostri marchi e contenuti mentre guardiamo al prossimo anno”.

Hasbro si è comportato in modo piuttosto negativo nel mercato azionario lo scorso anno con un calo annuo di oltre il 10%. Al momento, la società statunitense ha una capitalizzazione di mercato di £9,32 miliardi e un rapporto prezzo/utili di 32,66.

