Home Depot supera le stime di Wall Street nel Q3.

Il rivenditore di articoli per la casa riporta £2,59 miliardi di reddito netto.

Home Depot si astiene dal fornire indicazioni per il 2021.

Home Depot (NYSE: HD) ha riportato martedì i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre fiscale che hanno superato le stime

degli analisti sulla scia di un aumento del 23% delle vendite nette. La società ha affermato che la domanda di miglioramento della casa è rimasta robusta negli ultimi mesi poiché il COVID-19 ha tenuto le persone limitate alle loro case.

Home Depot ha affermato che i programmi di retribuzione temporanea dei dipendenti introdotti a causa della crisi di COVID-19 in corso sono costati finora 1,28 miliardi di sterline nel 2020. Il compenso, secondo il CEO Craig Menear, si trasformerà ora in un aumento permanente degli stipendi con conseguente spese aggiuntive che ha valutato a 750 milioni di sterline per quest’anno.

Home Depot ha raggiunto un accordo all’inizio di questa settimana per acquisire la sua ex filiale, HD Supply, per 6,87 miliardi di sterline.

Risultati finanziari del Q3 di Home Depot rispetto alle stime degli analisti

Secondo Refinitiv, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato 24,19 miliardi di sterline di entrate nel terzo trimestre. La loro stima per l’utile per azione era limitata a 2,31 sterline. Nel suo rapporto di martedì, Home Depot ha superato entrambe le stime registrando un aumento di 25,32 miliardi di sterline di entrate e 2,40 sterline di guadagni per azione nel terzo trimestre.

Con 2,59 miliardi di sterline, il più grande rivenditore di articoli per la casa negli Stati Uniti ha affermato che il suo reddito netto nel terzo trimestre è stato superiore a 2,09 miliardi di sterline nello stesso trimestre dello scorso anno. Su base annua, le vendite digitali di Home Depot sono aumentate dell’80% nel terzo trimestre.

Le vendite di negozi comparabili di Home Depot negli Stati Uniti sono aumentate del 24,6% nel terzo trimestre. Con un aumento del 10%, gli acquisti dei clienti hanno avuto un prezzo medio di 55,10 sterline nel terzo trimestre. Le vendite, ha detto Home Depot, sono aumentate del 23% nell’ultimo trimestre a 417,37 sterline.

Home Depot si astiene dal fornire indicazioni per l’anno fiscale 2021

La società con sede ad Atlanta si è astenuta dal fornire le sue linee guida per l’anno fiscale 2021, citando le incertezze del COVID-19. Martedì, in notizie separate dagli Stati Uniti, anche la catena americana di grandi magazzini Kohl’s ha pubblicato il suo rapporto sugli utili.

La società quotata al NYSE ha aperto in ribasso di oltre il 2,5% martedì e ha perso un altro 1% nell’ora successiva. Le azioni di Home Depot hanno recuperato circa l’80% nel mercato azionario da un anno fino ad oggi ai minimi di marzo – una performance gratificante se hai investito i tuoi soldi nelle sue azioni all’inizio di quest’anno.

Al momento, Home Depot ha una capitalizzazione di mercato di 220 miliardi di sterline e un rapporto prezzo/utili di 24,79.

