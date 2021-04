Honeywell International Inc. (NYSE: HON) ha pubblicato venerdì il rapporto sugli utili per il primo trimestre fiscale che ha superato le stime degli analisti per profitti e vendite. L’azienda statunitense ha affermato che le vendite della sua attività aerospaziale sono state inferiori alle aspettative nel primo trimestre.

Venerdì, le azioni di Honeywell sono rimaste pressoché invariate negli scambi fuori orario. La società quotata al NYSE è attualmente negoziata a un prezzo per azione di 162 sterline per azione. In confronto, aveva iniziato l’anno a 149,89 sterline per azione dopo aver recuperato da 81 sterline per azione nel marzo 2020. Clicca qui per avere maggiori informazioni su come investire nel mercato azionario.

Risultati finanziari del Q1 di Honeywell rispetto alle stime degli analisti



Honeywell ha affermato che il suo utile netto nel primo trimestre è stato di 1,05 miliardi di sterline, il che si traduce in 1,46 sterline per azione. Nello stesso trimestre dello scorso anno, il suo utile netto è stato di 1,16 miliardi di sterline, o 1,59 sterline per azione.

Adeguato per gli articoli una tantum, il conglomerato multinazionale americano ha guadagnato 1,38 sterline per azione nel primo trimestre. Honeywell ha valutato le sue vendite nell’ultimo trimestre a 6,09 miliardi di sterline rispetto alla cifra di un anno fa di 6,10 miliardi di dollari leggermente superiore.

L’anno scorso Honeywell ha registrato un andamento piuttosto positivo in borsa con un guadagno annuo prossimo al 20%. Al momento, è quotata a 112,38 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 33,41.

Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato un fatturato di 5,82 miliardi di sterline nel primo trimestre. La loro stima per gli utili per azione rettificati era limitata a 1,30 sterline. In notizie separate dagli Stati Uniti, anche il produttore di hard disk Seagate Technology ha pubblicato questa settimana risultati trimestrali che battono il mercato.

Altri dati degni di nota nel rapporto sugli utili di Honeywell

Altri dati di spicco nel rapporto sugli utili di Honeywell di venerdì includono un calo del 22% nelle vendite aerospaziali. Le vendite di materiali ad alte prestazioni, ha aggiunto l’azienda, sono diminuite del 2% nel primo trimestre su base annua. La notizia arriva lo stesso giorno in cui American Express ha dichiarato che le sue entrate sono state inferiori alle attese nel primo trimestre fiscale.

Le vendite di sicurezza e produttività di Honeywell sono aumentate del 49% nel primo trimestre e le vendite di tecnologie per l’edilizia sono aumentate del 6%. Il settore aerospaziale è stato l’unico a essere sfuggito al consenso di FactSet nell’ultimo trimestre.

Per l’intero anno finanziario, la società con sede a Charlotte prevede ora fino a 5,77 penny per azione di utili per azione rettificati. Si prevede che le vendite scenderanno tra 24,51 miliardi di sterline e 25,08 miliardi di sterline quest’anno.

