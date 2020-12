I core earnings di Frasers aumentano del 25% grazie alle forti vendite digitali nell’H1 fiscale.

Il rivenditore prevede una crescita dal 20% al 30% del suo profitto di base annuale.

Frasers Group in trattative con gli amministratori per acquisire Debenhams.

Frasers Group plc (LON: FRAS) ha dichiarato giovedì che i suoi core earnings nel

primo semestre fiscale sono aumentati del 25% su base annua. L’azienda ha alzato il limite inferiore delle sue previsioni per l’intero anno sulla scia delle forti vendite digitali negli ultimi mesi.

Oggi, Frasers ha aperto con un aumento di circa il 2% in borsa e ha guadagnato un altro 11% nell’ora successiva. Su base annuale, le sue azioni sono aumentate di quasi il 10% dopo una ripresa di oltre il 150% dalla fine di marzo. L’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire nel mercato azionario.

Frasers prevede una crescita del 20-30% del suo utile di base annuale

Nella sua precedente guidance, il gruppo di abbigliamento sportivo aveva previsto che il suo profitto di base annuale avrebbe rilevato una crescita tra il 10% e il 30% quest’anno. Oggi, tuttavia, ha affermato che ora si aspetta una crescita dal 20% al 30% del profitto di base per l’intero anno. Frasers ha acquistato le attività di DW Sports lo scorso agosto per £37 milioni.

Il proprietario di marchi importanti, tra cui Sports Direct, ha espresso fiducia nel fatto che le vendite online hanno mostrato resistenza quest’anno nonostante le restrizioni COVID-19. Ha inoltre evidenziato che ha riaperto al pubblico molti dei suoi negozi in tutta Europa poiché i governi stanno allentando le restrizioni legate alla pandemia.

Nell’H1, il gruppo di vendita al dettaglio ha dichiarato che il suo fatturato è stato di £1,89 miliardi, il che rappresenta un calo annualizzato del 7,4%. Frasers ha affermato che tutti i suoi segmenti hanno registrato un calo delle entrate di recente, ad eccezione di premium lifestyle, grazie all’acquisizione di Flannels.

Frasers Group in trattative per acquisire la fallita Debenhams

Risultato operativo della società con sede a Shirebrook prima di interessi, imposte e ammortamenti (EBITDA) si attesta a £226,3 milioni nei sei mesi che si sono conclusi il 25 ottobre. Nello stesso periodo dell’anno scorso, i suoi core earnings sono stati inferiori, pari a £181,2 milioni.

Oggi, Frasers ha anche dichiarato di essere in trattative con gli amministratori per l’acquisto di Debenhams e ha espresso interesse per i marchi Arcadia. L’Arcadia Group di Philip Green è crollato di recente sotto la pressione della crisi COVID-19 in corso che finora ha contagiato più di 1,7 milioni di persone nel Regno Unito e causato oltre 62.000 morti.

Lo scorso anno Frasers Group plc ha registrato un andamento ampiamente positivo sul mercato azionario con un guadagno annuo superiore al 75%. Al momento, ha un valore di £2,56 miliardi e ha un rapporto prezzo/utili di 26,62.

