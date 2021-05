Uno dei titoli che è stato influenzato dalla saga di WallStreetBets a febbraio è stato Virgin Galactic Holdings (NYSE: SPCE). Ora, dopo essere sceso al minimo dell’anno di $ 15,50 solo poche settimane fa, SPCE è di nuovo in aumento e la prossima settimana potrebbe offrire il movimento di prezzo più drammatico di sempre.

Alla luce di questa rinascita, abbiamo ritenuto opportuno sfruttare la nostra esperienza e aiutarti a trovare il posto migliore in cui investire in azioni Virgin Galactic online. Quindi, il nostro team di analisti ha lavorato duramente alla ricerca e ai test e abbiamo elencato i nostri risultati di seguito.

Dove acquistare azioni Virgin Galactic online



Se stai cercando le migliori piattaforme per scambiare azioni SPCE nel Regno Unito o altrove, non guardare oltre le due opzioni che abbiamo fornito di seguito. Entrambi supportano le azioni Virgin Galactic e offrono una forte miscela di affidabilità, funzionalità innovative e assistenza clienti. Dai un’occhiata qui sotto.

Essendo uno dei principali broker online al mondo, non puoi davvero sbagliare con eToro. La piattaforma è estremamente affidabile e offre una vasta gamma di azioni tra cui SPCE. È importante sottolineare che la piattaforma ha alcune delle commissioni più basse che abbiamo riscontrato, il che la rende un’opzione convincente per gli investitori al dettaglio.

Se vuoi investire in SPCE utilizzando i CFD, ti consigliamo un broker specializzato come Plus500. I CFD sono contratti che rappresentano essenzialmente la proprietà e di solito costano meno dell’acquisto di un’azione a titolo definitivo. Dai un’occhiata a Plus500 per saperne di più.

La prossima settimana potrebbe offrire una seria azione sui prezzi per l’azienda, quindi assicurati di esserti registrato e di aver finanziato il tuo account in anticipo in modo da non perdere potenziali opportunità.

Se eToro e Plus500 non sono esattamente quello che stai cercando, dai un’occhiata alla nostra lista dei primi dieci broker nel 2021 qui . Altrimenti, continua a leggere per scoprire cos’è SPCE e ricevere la nostra previsione sui prezzi di Virgin Galactic.

Cos’è SPCE?

SPCE è il ticker di Virgin Galactic, una compagnia di voli spaziali all’interno del più ampio gruppo Virgin. Attualmente sta sviluppando veicoli spaziali commerciali e mira a fornire voli spaziali suborbitali ai turisti spaziali. Con SpaceX di Musk e Blue Origin di Bezos, sta diventando un settore molto competitivo e Virgin Galactic sta facendo del suo meglio per distinguersi.

Virgin Galactic è un buon titolo da acquistare?

Se credi nel valore fondamentale dell’azienda e acquisti anche nella macro storia del turismo spaziale, SPCE potrebbe essere un ottimo investimento. Assicurati di dedicare il tuo tempo a condurre la necessaria due diligence prima di assumere qualsiasi tipo di posizione a lungo termine in Virgin Galactic.

Inoltre, a breve termine, lo slancio trainato da questa ultima serie di scenari di short squeeze potrebbe comportare guadagni sostanziali e imprevedibili per il prezzo delle azioni della società. Se sei un trader di borsa a breve termine e questo è il motivo per cui vuoi investire, assicurati di effettuare un’analisi tecnica approfondita del mercato prima di essere coinvolto.

Previsione dei prezzi SPCE

La maggior parte degli analisti attualmente attribuisce a Virgin Galactic un obiettivo di prezzo massimo di $ 50, pensato che valga la pena notare che questo in uno spazio sconosciuto in cui le sorprese potrebbero nascondersi dietro ogni angolo.

La realtà è che se stai acquistando nel concetto di turismo spaziale, il prezzo delle azioni di SPCE per i prossimi anni non dovrebbe preoccuparti in modo massiccio. Il turismo spaziale è ancora lontano, quindi investire in Virgin Galactic richiede di concentrarsi sul lungo termine. Inoltre, l’emergere di una nuova ondata di short squeezing potrebbe vedere SPCE sperimentare ulteriori guadagni, sebbene ciò sia tutt’altro che garantito.

Devo acquistare azioni Virgin Galactic?

Dovresti acquistare azioni Virgin Galactic se:

Credi nel potenziale commerciale del turismo spaziale

Sei felice di aspettare il tuo ritorno

Ti senti a tuo agio nell’investire in un titolo che ha subito oscillazioni impreviste.

Non dovresti acquistare azioni Virgin Galactic se:

Non puoi permetterti di perdere i soldi che stai investendo (lo stesso vale per qualsiasi azione)

Non sei interessato a ricompense a lungo termine

Non vuoi essere coinvolto in un titolo volatile che avrà molti alti e bassi lungo la strada

I social media reagiscono

Per le ultime notizie su Virgin Galactic e altre aziende calde, controlla la nostra sezione notizie.