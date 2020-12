I ricavi di Accenture aumentano del 4% nel Q1.

La società americana registra un utile netto di 1,10 miliardi di sterline.

Accenture plc alza le proprie previsioni per l’intero anno.

Accenture plc (NYSE: ACN) ha pubblicato giovedì il rapporto sugli utili per il primo trimestre fiscale, che è stato migliore del previsto. Sulla scia

della performance da falco, giovedì anche la società americano-irlandese ha alzato le sue previsioni per il futuro.

Giovedì, le azioni della società sono aumentate di oltre il 6% nel trading pre-mercato. Accenture ha guadagnato un altro 2% sul mercato aperto. Includendo l’azione dei prezzi, il titolo è ora aggiornato di oltre il 25% da inizio anno dopo una massiccia crescita dell’85% da marzo, quando l’impatto della crisi del COVID-19 era al suo apice.

Giovedì il prezzo per azione della società Fortune Global 500 ha toccato il massimo storico di 198,25 sterline.

Risultati finanziari del Q1 di Accenture rispetto alle stime degli analisti

Accenture ha detto che il relativo reddito netto nel trimestre che si è concluso il 30 settembre ha registrato 1,10 miliardi di sterline che si traduce in 1,70 sterline per azione. Nell’analogo trimestre dello scorso anno, il suo utile netto è stato limitato a un importo inferiore di 1,0 miliardi di sterline o 1,53 sterline per azione. Accenture ha nominato Christie Smith come amministratore delegato senior all’inizio di questa settimana.

Adeguato per gli articoli una tantum, la società di servizi di consulenza ha guadagnato 1,59 sterline per azione nell’ultimo trimestre rispetto alla cifra di un anno fa di 1,48 sterline per azione. In termini di ricavi, Accenture ha registrato 8,64 miliardi di sterline nel primo trimestre, il che rappresenta una crescita su base annua del 4%. In notizie separate dagli Stati Uniti, il generale Mills ha detto che giovedì ha superato le stime di Wall Street nel secondo trimestre fiscale.

Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe registrato un fatturato inferiore di 8,28 miliardi di sterline nel primo trimestre. La loro stima per gli utili per azione era limitata a 1,48 sterline. Con 9,47 miliardi di sterline, le nuove prenotazioni hanno registrato una crescita anno su anno del 25% nell’ultimo trimestre. Accenture ha valutato il riacquisto di azioni a 564,78 milioni di sterline (3,3 milioni di azioni) nel primo trimestre.

La guida di Accenture per il Q2

Per il secondo trimestre fiscale, la società con sede a Dublino ha dichiarato di aspettarsi un fatturato compreso tra 8,48 miliardi di sterline e 8,78 miliardi di sterline. In confronto, FactSet Consensus per le sue entrate nel secondo trimestre è di 8,37 miliardi di sterline. Giovedì, Accenture ha anche aumentato le previsioni per la crescita annuale dei ricavi fino al 6%.

L’anno scorso Accenture ha avuto un andamento ampiamente ottimista in borsa, con un guadagno annuo di circa il 50%. Al momento, la società di servizi professionali è quotata a 128,78 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 33,59.

