NRG Energy Inc. (NYSE: NRG) ha riportato lunedì i suoi risultati finanziari per il 2020 che sono sfuggiti alle stime degli analisti per guadagni e entrate. La società ha attribuito la sua performance accomodante alla pandemia di Coronavirus in corso che ha finora infettato più di 29 milioni di persone negli Stati Uniti e causato oltre mezzo milione di morti.

Lunedì, le azioni di NRG Energy sono aumentate

Risultati finanziari del 2020 di NRG Energy rispetto alle stime degli analisti

di circa il 15% nel trading pre-mercato e sono aumentate di un altro 1,5% all’apertura del mercato. Compresa l’azione dei prezzi, il titolo è ora scambiato a 30,62 sterline per azione dopo aver recuperato da un minimo di 15,75 sterline per azione di marzo 2020.



NRG Energy ha affermato che i suoi utili per azione per l’intero anno su base GAAP sono stati di 1,48 sterline per azione. Gli esperti, d’altro canto, avevano richiesto una cifra di 2,50 sterline per azione per la società statunitense nell’anno appena concluso.

Con 6,52 miliardi di sterline, la compagnia energetica ha registrato un calo del 7,4% dei suoi ricavi su base annua. In confronto, gli analisti si aspettavano un aumento di 6,83 miliardi di sterline di entrate per l’intero anno per NRG Energy.

Su base rettificata, la società con sede a Houston ha dichiarato che i suoi guadagni annuali prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) erano pari a 1,43 miliardi di sterline. NRG Energy ha valutato la sua liquidità dalle operazioni continue a 1,29 miliardi di sterline e il flusso di cassa libero prima della crescita a 1,08 miliardi di sterline lunedì.

La guida di NRG Energy per il 2021

Per il 2021, NRG Energy prevede che il suo EBITDA rettificato scenderà tra 1,72 miliardi di sterline e 1,87 miliardi di sterline. Si aspetta fino a 1,31 miliardi di sterline di liquidità rettificata dalle operazioni quest’anno. Il CEO, Mauricio Gutierrez, ha commentato lunedì il rapporto sugli utili e ha dichiarato:

“Continuiamo a portare avanti la nostra strategia focalizzata sul cliente con il completamento dell’acquisizione di Direct Energy e l’annunciata vendita odierna di asset generatori fossili non core da 4,9 GW. La nostra piattaforma integrata ha funzionato bene nel 2020 e ha continuato a funzionare in condizioni senza precedenti, convalidando ulteriormente la nostra attività “.

NRG Energy è rimasta mediamente invariata in borsa lo scorso anno con un calo annuo inferiore al 2%. Al momento, la grande compagnia energetica americana è quotata a 7,47 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 2,64.

