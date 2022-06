La ricerca del prestito è un elemento che interessa sempre più persone, ancora di più in seguito all’inizio della pandemia, il quale ha comportato, spesso, situazioni di instabilità economica. Se una volta era necessario recarsi in filiale e prendere appuntamento con un consulente, oggi non è più indispensabile. Con l’avvento della tecnologia digitale, infatti, sono sempre di più le realtà di tipo finanziario che propongono soluzioni online.

Una delle opzioni più interessanti è quella dei prestiti online Findomestic, nota realtà creditizia ora presente anche sul web, riguardanti in modo particolare i prestiti personali. In questo articolo vi portiamo alla scoperta dei vantaggi che permette di assicurare il digitale quando si parla di prestiti, concentrandoci in modo particolare sui finanziamenti Findomestic.

I prestiti online Findomestic

I prestiti online Findomestic sono flessibili e realizzati a misura della persona, assicurando una cifra massima di 60.000 euro che può essere impiegata per il conseguimento di qualsiasi tipo di spesa, che si tratti di beni o servizi. Si caratterizzano per il fatto di avere tassi di interesse trasparenti e per garantire la massima versatilità e adattabilità alle condizioni del singolo utente. Risulta infatti possibile sia cambiare l’importo della rata dopo la fase di attivazione e persino saltarne una ogni anno.

Dal punto di vista delle condizioni contrattuali è bene specificare che sono assenti le spese accessorie, inerenti, nel dettaglio, ai seguenti importi:

Spese di istruttoria della pratica.

Spese di incasso e gestione.

Spese per l’imposta di bolla o sostitutiva.

Spese per le comunicazioni periodiche.

Costi per l’estinzione anticipata.

Si tratta di costi che non vanno considerati e che hanno, invece, spesso un impatto importante, aggiungendosi a TAG e TAEG. Il prestito Findomestic è facilmente calcolabile online attraverso un simulatore digitale. Per firmare il contratto si utilizza la firma digitale.

I vantaggi dei prestiti online

I prestiti online si caratterizzano per il fatto di poter essere interamente realizzati, sia nel reperimento delle informazioni sia delle condizioni, direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc. Questo significa che presentano tempi decisamente ridotti, per la definizione come per l’attivazione, permettendo di risparmiare persino sul fatto di doversi recare in filiale.

Inoltre, essendo i costi di gestione inferiori a quelli del sistema creditizio classico, le condizioni sono generalmente più convenienti. Le comunicazioni sono interamente tracciate ed è previsto, ma solo su richiesta della persona, il fatto di poter accedere a un servizio di assistenza dedicato, di tipo telefonico e/o telematico.

I prestiti online presentano, quindi, benefici a 360°, in grado di fare la differenza dal punto di vista delle condizioni in maniera positiva. Pertanto, nel momento in cui si decide di avvalersi di questo tipo di soluzione creditizia è importante prestare attenzione a due elementi, in modo particolare: la trasparenza del preventivo e la reputazione dell’ente bancario. La chiarezza delle condizioni è il presupposto per essere sicuri di cosa si va a sottoscrivere, la reputazione è invece interconnessa all’affidabilità del soggetto che eroga il prestito. Verificarla non è difficile, oggi, grazie alle recensioni online, il moderno sistema di passaparola del mondo digitale.