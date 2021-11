Il CEO di Apple Inc (NASDAQ: AAPL) Tim Cook ha confermato martedì di possedere personalmente la criptovaluta, ma per ora è contrario all’idea che Apple dovrebbe utilizzare i fondi aziendali per investire in uno.

Non andrei a investire in criptovalute. Non perché non investirei i miei soldi, ma perché non credo che le persone comprino azioni Apple per ottenere esposizione alle criptovalute.

Apple non ha piani immediati di penetrare nel mercato crypto

Secondo il CEO Cook, Apple si tiene aggiornata sul mercato crypto, ma non ha intenzione di investire nell’immediato.

Il produttore di iPhone è penetrato nel settore fintech con la sua Apple Card e Apple Wallet, ma le osservazioni dell’amministratore delegato al summit DealBook del New York Times confermano che mancano anni per entrare nello spazio crypto; se mai lo fa in primo luogo.

Sul suo App Store, Apple consente i portafogli crittografici ma esclude le app di mining. Martedì Cook ha anche rivelato che il gigante della tecnologia non aveva intenzione di far pagare agli utenti prodotti o servizi in criptovaluta a breve.

Il CEO Cook la pensa diversamente quando si tratta di investimenti personali

A “livello personale”, tuttavia, il CEO Cook ha una posizione diversa sugli asset di criptovalute, dove vede possederli come un mezzo per diversificare il portafoglio.

Possiedo criptovalute. Penso che sia ragionevole possederle come parte di un portafoglio diversificato. A proposito, non sto dando consigli sugli investimenti a nessuno.

Cook ha convenuto che avrebbe studiato il mercato crypto per un po’ di tempo. Sempre martedì, le due più grandi criptovalute per capitalizzazione di mercato, Bitcoin ed Ethereum, hanno raggiunto un record.

All’inizio di quest’anno, si diceva che Apple fosse entrata nello spazio crypto con un massiccio investimento di 2,5 miliardi di dollari in Bitcoin, ma le rivelazioni di oggi confermano che il mercato aveva ragione nel prendere il commento con le pinze.