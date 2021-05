Il CEO di Hydrofarm parla dei vantaggi della coltivazione di cannabis indoor

Il CEO di Hydrofarm Holdings Group Inc (NASDAQ: HYFM) Bill Toler ha pubblicizzato i vantaggi della coltivazione di cannabis indoor, sulla CNBC.

L’azienda è un distributore e produttore leader di attrezzature e forniture per l’agricoltura in ambiente controllato, in più fornisce i suoi prodotti anche all’industria della cannabis.

La società con sede in Pennsylvania è stata quotata in borsa nel dicembre 2020 con un’IPO da $100 milioni. Le azioni sono aumentate di quasi il 14% dall’IPO e sono attualmente scambiate a $59, dando alla società una valutazione di $2,35 miliardi.

Vantaggi della coltivazione di cannabis indoor

Secondo Toler, la maggior parte della cannabis verrà coltivata indoor nel breve e anche nel lungo periodo. Al chiuso, in generale, puoi ottenere quattro o cinque raccolti all’anno. Puoi controllare la qualità, la consistenza, l’ambiente, l’alimentazione dei nutrienti e l’illuminazione.

“Coltivate indoor perché questo è il modo migliore per proteggere le colture, ottenere la massima quantità, qualità e consistenza, ed è grazie a questo (la coltivazione di cannabis indoor) che questo settore si evolverà”, ha spiegato.

In che modo avvantaggia gli agricoltori?

Gli agricoltori ottengono rese più elevate per i loro raccolti in ambienti così controllati. Possono vendere i loro prodotti all’intera rete che alimenta il dispensario dei consumatori nell’industria della marijuana.

Tendenza recente

L’azienda ha registrato una forte crescita negli ultimi dodici mesi e l’amministratore delegato ha aggiunto che le persone sono cresciute indoor più di quanto non abbiano mai fatto in passato.

La crescita è stata ampia in tutti gli Stati, anche nei mercati che non hanno ancora approvato le leggi sulla legalizzazione della marijuana. Questo parla dell’incredibile opportunità di crescita che si prospetta per l’azienda e di capitalizzare la passione delle persone per l’agricoltura.

