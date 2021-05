Il CFO di Coinbase discute dello spazio crypto con Jim Kramer a Mad Money

Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) ha aperto con un aumento di più del 5% in borsa quest’oggi, dopo aver riportato i suoi primi risultati trimestrali come società per azioni. Il titolo, tuttavia, ha perso in seguito l’intero guadagno infragiornaliero.

Rendimento finanziario

Coinbase ha registrato $1,8 miliardi di entrate e $771,51 milioni di utili ($ 3,05 per azione) nel primo trimestre. I dati erano quasi in linea con quanto si aspettavano gli investitori. Nel trimestre precedente (Q4), l’azienda con sede a Wilmington aveva incassato $585 milioni di entrate.

L’azienda crypto ha ora 56 milioni di utenti verificati dopo che gli utenti di transazioni mensili (MTUS) sono aumentati di oltre il 100% nel primo trimestre a 6,1 milioni. Per il trimestre in corso, Coinbase prevede che gli utenti aumenteranno fino a 9 milioni.

Osservazioni del CFO Alesia Haas a Mad Money di Kramer

Commentando la necessità di regolamentazione, il CFO di Coinbase Alesia Haas ha dichiarato su Mad Money di Jim Kramer:

“Ci siamo appoggiati alle normative da quando siamo stati fondati. Ci piace collaborare con le autorità di regolamentazione. Vogliamo che vi siano condizioni di parità e adottiamo la regolamentazione. Riteniamo che sia un vantaggio per la nostra attività e non un peso”.

Haas ha anche sottolineato che gli utenti della piattaforma sono principalmente interessati a Bitcoin. Ma anche l’interesse per altri crypto-asset sta crescendo gradualmente. Kramer ha anche interrogato il CFO sulle preoccupazioni della concorrenza poiché diverse società finanziarie, tra cui pezzi grossi come PayPal, Visa e Mastercard, iniziano a penetrare nel mercato delle criptovalute, a cui Haas ha risposto:

“Li accogliamo. Tre anni fa, quando eravamo l’unica società crypto, eravamo un po’ soli, e così ora che vediamo la maggior parte delle fintech abbracciare criptovalute e grandi operatori di servizi finanziari, sembra davvero che le criptovalute siano finalmente arrivando, come se stessero diventando mainstream e fossero qui per restare, anche se si sta evolvendonno”.

Sempre venerdì, Coinbase ha annunciato di aver deciso di inserire Dogecoin sulla sua piattaforma.

La performance di Coinbase in borsa

Coinbase Global Inc. è quotata alla Borsa del Nasdaq il mese scorso a un prezzo per azione di $328,28. La piattaforma del crypto exchange ha toccato un minimo da inizio anno di $256,76 per azione la scorsa settimana dopo essere scivolata da un massimo di $342 per azione. Al momento, Coinbase ha un valore di $ 53,60 miliardi e un rapporto prezzo/utili di 420,07.

