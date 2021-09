di Vincenzo Caccioppoli

L’improvviso colpo di stato in Guinea ha letteralmente fatto schizzare ai massimi le quotazioni di alcune importanti materie prime, alluminio in testa. I prezzi dell’alluminio, infatti, hanno raggiunto i massimi in un decennio proprio a seguito della notizia del colpo di stato in Guinea, il secondo più grande produttore di materia prima bauxite, che è la principale fonte per la produzione dell’alluminio. Il prezzo del metallo, utilizzato in molti settori dalle lattine, ai serramenti, ai tubi, alle costruzioni fino ai componenti di molte parti delle automobili, è aumentato dell’1% fino a raggiungere i 2.776 dollari per tonnellata al London Metal Exchange, il più alto da maggio 2011.

I soldati guineani hanno detto domenica che avevano rovesciato il presidente Alpha Condé in un colpo di stato, sollevando preoccupazioni per la fornitura di bauxite. La Guinea, infatti, è il secondo produttore mondiale di questa materia prima che viene raffinata in allumina, una sostanza utilizzata per produrre il metallo di alluminio, ed è il principale fornitore della Cina. La Guinea ha esportato 82 milioni di tonnellate nel 2020, più di qualsiasi altro Paese.

La bauxite guineana per la consegna in Cina è stata valutata l’ultima volta da Asian Metal a $ 50,50 a tonnellata, in aumento dell’1% rispetto a venerdì e il più alto dal 16 marzo dello scorso anno. I prezzi sono aumentati di circa il 16% quest’anno. “È altamente improbabile che il colpo di stato abbia un impatto importante a breve termine sulle esportazioni, che sono sempre nella parte più bassa del ciclo a settembre con le scorte esaurite alla fine della stagione delle piogge”, ha affermato alla Reuters Bob Adam, specialista dell’industria della bauxite della Guinea.

“Qualsiasi governo in arrivo vorrà assicurarsi che non metta a repentaglio guadagni e investimenti futuri”. Il rialzo dei prezzi dell’alluminio è dovuto anche alla nuova tassazione imposta dalla Russia sulle esportazioni minerarie e metallurgiche, per i mesi da agosto a dicembre: l’aliquota è del 15 per cento, oppure un minimo di 254 dollari per tonnellata di alluminio. La società russa Rusal vale il 6 per cento delle forniture mondiali di questo metallo, i cui volumi nel 2020 sono stati stimati a 65 milioni di tonnellate. “ L’aumento dell’incertezza intorno il nuovo regime politico in una dei più grandi paesi produttori di bauxite del mondo possono sconvolgere le materie prime globali flussi di esportazione e aumenta anche la probabilità di rinegoziazione dei contratti di esportazione, che può esercitare pressioni al rialzo sui prezzi dell’allumina e dell’alluminio”, ha affermato un analista del mercato delle materie prime di JP Morgan al Financial Times. La Guinea è la più grande fonte di Cina di bauxite, mentre il russo Rusal possiede tre miniere di bauxite nel paese, che rappresentava il 50 per cento del suo totale.

Nei primi sette mesi di quest’anno, La Guinea ha fornito alla Cina il 55% della sua bauxite, secondo gli analisti di NS. La Cina, a sua volta, è il maggior produttore di alluminio. L’Australia è il più grande produttore di bauxite. Le azioni dei minatori della merce nel paese sono aumentate ieri, con Alumina Ltd in crescita del 3% sulla Borsa australiana.

“Ci aspetteremo più aggressivi Acquisti cinesi di allumina nel corso del nelle prossime settimane come copertura dell’offerta”, ha affermato analisti presso BMO Capital Markets. La Guinea ha anche alcuni dei minerali di ferro più pregiati, incluso il Simandou deposito che è stato oggetto di una lunga battaglia legale. BMO Capital Markets ha detto che l’oro e progetti di minerale di ferro nel paese potrebbero essere oggetto di rinegoziazione.

Azioni in Cina Hongqiao, il più grande produttore di alluminio che fa parte di un consorzio che sviluppa parte del Deposito Simandou, sceso del 4% in Scambi di Hong Kong ieri. Rio Tinto, che controlla l’altro metà di Simandou, è stato scambiato più in basso.

Rio Tinto ha rifiutato di commentare come il rovesciamento potrebbe influenzare i suoi piani nel paese. Andrew Gadd, analista senior dell’acciaio presso CRU Group, ha dichiarato: “L’approvvigionamento delle finanze per Simandou si è rivelato molto difficile e l’incertezza generata dagli attuali sviluppi metterà alla prova l’impegno delle parti interessate”. Guy de Selliers, presidente della Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG), che sta sviluppando il progetto del minerale di ferro Nimba, ha dichiarato: “Indipendentemente da chi è responsabile, vorranno che questo progetto si realizzi perché è positivo per il paese.”