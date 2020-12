Boris Johnson si recherà a Bruxelles per incontrare la sua controparte UE sull’accordo commerciale.

I dati Nielsen mostrano che le vendite dei supermercati nel Regno Unito sono aumentate del 10,1%.

L’indice FTSE 100 ha chiuso ieri in rosso dello 0,47% dopo aver toccato il massimo degli ultimi 9 mesi a 6602

Il prezzo del FTSE 100

Advertisements

Analisi fondamentale: questione Brexit, la spesa dei consumatori migliora

è scambiato in rialzo dello 0,1% oggi dopo aver registrato guadagni di oltre lo 0,5% questa mattina mentre gli investitori rimangono concentrati sui negoziati commerciali sulla Brexit.

Le azioni britanniche e la sterlina vengono scambiate con qualche incertezze poiché il primo ministro britannico, Boris Johnson, dovrebbe recarsi a Bruxelles per cercare di raggiungere un accordo con l’Unione Europea prima che la Brexit abbia luogo il 1 gennaio.

Advertisements



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





“I colloqui sono nella stessa posizione ora di venerdì,” ha detto al Guardian una fonte del governo britannico. “Non abbiamo compiuto progressi tangibili. È chiaro che ora questo deve continuare politicamente. Anche se non consideriamo questo processo chiuso, le cose sembrano molto complicate e ci sono tutte le possibilità che non ci arriveremo”.

Altrove, la società di misurazione dei dati e del mercato Nielsen ha affermato che le vendite dei supermercati nel Regno Unito sono aumentate del 10,1% durante quattro settimane fino al 28 novembre su base annua, raggiungendo un picco del 13% durante una settimana fino al 7 novembre mentre i cittadini si stavano preparando per un altro blocco.

Il secondo blocco nazionale in Inghilterra imposto per frenare il numero di infezioni da coronavirus è iniziato il 5 novembre e si è concluso il 1 dicembre.

Le misure hanno costretto tutti i negozi non essenziali a chiudere, inclusi pub, caffè e ristoranti. Di conseguenza, le vendite dei supermercati nel Paese sono aumentate in modo significativo durante questo periodo.

Secondo la ricerca di Nielsen, le visite degli acquirenti ai negozi sono diminuite del 12% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, ma hanno speso in media il 16% in più ogni volta che ne hanno visitato uno.

Analisi tecnica: trading FTSE in modo volatile

Il prezzo del FTSE 100 è attualmente scambiato a 6525,9 o 0,12% in verde dopo che i rialzisti non sono stati in grado di sostenere i guadagni di oggi. Gli investitori sono ovviamente nervosi in attesa di nuove notizie sui negoziati.

Grafico giornaliero del FTSE 100 (TradingView)

L’indice ha chiuso ieri in rosso dello 0,47% dopo aver toccato il massimo di 9 mesi a 6602. Il precedente massimo di più mesi a 6525 viene ora testato come la linea di supporto chiave a breve termine.

In sintesi

L’incertezza che circonda i negoziati commerciali sulla Brexit è il fattore chiave dietro il trading nervoso di oggi nel FTSE 100.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram