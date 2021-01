Prada ha annunciato ieri di essere riuscita a tornare alla redditività verso la fine dello scorso anno.

L’azienda italiana ha assistito a una forte ripresa in Cina, dove le vendite sono aumentate del 52%.

Il prezzo del titolo Prada ha registrato una performance fantastica negli ultimi due mesi del 2020.

Le azioni di Prada (HKG: 1913) sono passate ai livelli più alti osservati dal 2015 poiché la società ha affermato di aspettarsi di tornare a essere redditizia nonostante il calo delle vendite nella prima metà dell'anno.

Analisi fondamentale: forte recupero nel Q2

Prada, una casa di moda di lusso italiana, ha annunciato ieri di essere riuscita a tornare alla redditività verso la fine dello scorso anno. Questo nonostante le sofferenze immense nella prima metà dell’anno durante la pandemia.

In un aggiornamento sul trading, Prada ha affermato che le vendite si sono riprese completamente ai livelli pre-pandemia. In precedenza, Prada ha annunciato che i suoi ricavi sono crollati del 40%, con una perdita operativa di 196 milioni di euro. I risultati dell’intero anno sono previsti per marzo.

“Nonostante sia stata influenzata dalle chiusure di negozi in corso, pari in media al 9% della rete, [Prada] ha visto una progressiva ripresa delle vendite, culminata per le vendite al dettaglio in un pieno recupero ai livelli del 2019 nel mese di dicembre,” ha affermato la società nel comunicato.

L’azienda italiana ha assistito a una forte ripresa in uno dei suoi mercati chiave in Cina, dove le vendite sono aumentate del 52%. Il Giappone e l’Europa hanno faticato a sostenere la ripresa, mentre anche Stati Uniti e Medio Oriente hanno registrato forti vendite.

“Sono molto soddisfatto di come abbiamo affrontato le gravi difficoltà dell’anno appena concluso e di come, nonostante la persistente incertezza che probabilmente continuerà per i prossimi mesi, siamo riusciti a dare risultati positivi,” ha dichiarato Patrizio Bertelli, amministratore delegato di Prada.

“Grazie al generoso impegno di tutto il personale del gruppo, siamo stati in grado di rispondere in modo rapido e coerente ai cambiamenti del mercato, che è stato apprezzato da tutti i nostri clienti.”

Analisi tecnica: massimi pluriennali

Il prezzo del titolo Prada ha registrato una performance fantastica negli ultimi due mesi del 2020 quando ha guadagnato circa il 65%. In questo modo, gli acquirenti sono riusciti a superare la resistenza pluriennale situata a 47,80, il livello che ora funge da linea di supporto durante il pullback.

Grafico mensile di Prada (TradingView)

Un’attività commerciale sostenibile al di sopra di questa zona creerebbe una solida base per una continua spinta verso l’alto. Gli acquirenti guarderanno la zona intorno a 56.00 per il prossimo.

In sintesi

Il marchio di moda di lusso Prada ha dichiarato di essere riuscito a chiudere l’anno scorso nel verde dopo aver assistito a una piena ripresa nella seconda metà dell’anno.

