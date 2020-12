Dopo la revisione di GM del suo accordo con Nikola, le azioni della casa automobilistica sono state vendute.

La Royal Bank of Canada ha tagliato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni di Nikola da $2 a $17 sulle notizie di GM

Le azioni sono ora scambiate intorno al 34% in rosso e vicino ai minimi

Le azioni di Nikola Corp (NASDAQ: NKLA) sono scese del 15%, estendendo la sua tendenza al ribasso di alcuni individui all’interno della società hanno riferito di aver venduto azioni della società il giorno dopo che General Motors Co ha modificato il suo accordo con Nikola.

Analisi fondamentale: affare modificato

Martedì sera le azioni di Nikola Corp erano state scambiate nelle borse americane per un valore di oltre 1,2 miliardi di dollari, rispetto a una media giornaliera di circa 1,9 miliardi di dollari nelle cinque sessioni precedenti, come hanno mostrato i dati di Refinitiv.

A seguito della revisione di GM del suo accordo con Nikola, le azioni della casa automobilistica a emissioni zero sono state vendute lunedì. L’accordo iniziale tra GM e Nikola prevedeva una partecipazione azionaria nella società e piani per la realizzazione del pick-up elettrico Badger di Nikola. GM ha modificato tale accordo sostituendolo con un accordo non vincolante in cui General Motors fornirà il suo sistema di celle a combustibile a Nikola.

La Royal Bank of Canada ha ridotto il suo obiettivo di prezzo sulle azioni di Nikola da 2 a 17 dollari sulla notizia.

L’ex presidente di Nikola Corp, Trevor Milton, detiene la quota di maggioranza delle azioni bloccate del produttore di autocarri ed è obbligato a presentare un avviso entro 2 giorni lavorativi dalla vendita delle sue azioni, secondo le regole statunitensi di borsa e titoli.

Il rapporto sui venditori allo scoperto è scoppiato diversi giorni dopo che la General Motors aveva dichiarato che avrebbe contribuito a incrementare la produzione del pick-up elettrico Badger di Nikola e prendere una quota dell’11% e 700 milioni di dollari, mettendo l’accordo sotto inchiesta.

Analisi tecnica: condivide la sensazione di depressione

Il prezzo delle azioni Nikola è sceso per la quarta sessione consecutiva e il periodo di blocco delle azioni si è concluso lunedì, 180 giorni dopo l’accordo di fusione della società con VectoIQ Acquisition e il suo debutto pubblico sul Nasdaq.

Grafico settimanale delle azioni Nikola (TradingView)

Le azioni sono ora scambiate intorno al 34% in rosso e vicino ai minimi di maggio. Una chiusura settimanale al di sotto di 17,66 dollari (la linea blu) aprirà la porta a ulteriori perdite nel titolo.

In sintesi

Le azioni di Nikola Corp sono scese del 15% per la quarta sessione di negoziazione consecutiva alla notizia che gli addetti ai lavori stavano scaricando le azioni della casa automobilistica il giorno dopo che GM aveva rivisto il suo accordo con Nikola.

