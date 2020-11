Palantir ha fatto un accordo con Army Futures Command’s per fornire il suo software di punta Gotham.

Il prezzo delle azioni Palantir è aumentato di oltre il 40% questa settimana e del 160% rispetto al prezzo IPO di $10,00

Numerosi analisti hanno aumentato i loro obiettivi di prezzo su PLTR.

Le azioni di Palantir (NYSE: PLTR),

Analisi fondamentale: Palantir firma un prototipo di accordo con Army Futures Command

che si concentra sullo sviluppo di software nel settore della difesa, sono scambiate a novembre oltre il 160% in più su una serie di catalizzatori positivi.

In un ultimo catalizzatore positivo per il titolo, Palantir ha stretto un nuovo accordo prototipo con il team di modernizzazione della rete dell’Esercito Futures Command per fornire il software di gestione dei dati di punta, Gotham.

Palantir ha affermato che integrerà la sua app Gotham con la nuova app software di comando della missione Command Post Computing Environment (CPCE) dell’esercito. Questa applicazione rappresenta un passo fondamentale nella modernizzazione della rete dell’esercito e nella strategia di riprogettazione che unirà una serie di reti sul campo di battaglia in una sola. AFC e Palantir hanno firmato un prototipo di accordo di altra transazione (OTA).

La cosiddetta iniziativa “Common Data Fabric” dell’esercito prevede l’integrazione delle reti e dei dati che fluiscono su di esse e la creazione di quel tessuto è “letteralmente ciò che Palantir fa per il business”, ha affermato Doug Philippone, responsabile della difesa globale di Palantir.

“Ci appoggiamo a quei sistemi esistenti e li combiniamo,” ha detto Philippone, riferendosi alle reti dell’esercito.

I dettagli finanziari relativi a questo contratto OTA non sono stati divulgati, ma è chiaro che l’esercito investe centinaia di milioni di dollari per la modernizzazione della rete su base annua. Sotto l’OTA, Palantir svilupperà un prototipo per migliorare la visibilità dei dati che si trovano sulla rete dell’Esercito, ma la collaborazione potrebbe continuare se il prototipo dovesse avere successo.

“Palantir è orgogliosa di fornire un prototipo di impegno che consentirà all’esercito di informare le decisioni di progettazione della rete valutando come il moderno tessuto di dati e le soluzioni di sicurezza possono consentire una maggiore consapevolezza della situazione, migliorare il comando e il controllo e migliorare la collaborazione con partner congiunti, alleati e di coalizione,” ha detto l’azienda.

Analisi tecnica: un movimento al rialzo

Il prezzo delle azioni Palantir è aumentato di oltre il 40% questa settimana per essere scambiato sopra il segno di 26 dollari, che è superiore di oltre il 160% rispetto al prezzo IPO di 10,00 dollari.

Grafico giornaliero delle azioni Palantir (TradingView)

Gli analisti stanno aumentando i loro obiettivi di prezzo su PLTR data la performance più recente del titolo. È difficile vedere questa tendenza sostenibile data la crescita meteorica di recente, quindi un ritiro da questi livelli è più che probabile.

In sintesi

La società di software Palantir ha firmato un nuovo accordo con Army Futures Command per sviluppare un prototipo di un software di gestione dei dati che migliorerebbe la visibilità dei dati.

