Tesla ha consegnato 499.500 auto ai suoi clienti nel 2020 mancando l’obiettivo di Musk di 500.000.

L’analista Jeffrey Osborne ritiene che questi dati spostino l’attenzione dalla produzione ai margini

È probabile che il prezzo delle azioni Tesla ora si diriga verso 785,00$.

Lunedì, le azioni Tesla (NASDAQ: TSLA) sono aumentate del 3,4% dopo che la società

Analisi fondamentale: forte domanda registrata a dicembre

ha riferito di aver consegnato 499.500 auto ai propri clienti nel 2020. Gli analisti di Wall Street ritengono che gli investitori ora concentreranno la loro attenzione sui margini.

Tesla, il più grande produttore mondiale di auto elettriche, ha dichiarato di aver consegnato 180.570 unità nel quarto trimestre. Nel 2020, Tesla è riuscita a fornire 499.500 auto ai suoi clienti. Il risultato, è comunque leggermente inferiore all’obiettivo di 500.000 fissato dal suo fondatore e CEO Elon Musk.

“Il nostro conteggio delle consegne dovrebbe essere considerato leggermente conservativo, poiché consideriamo un’auto come consegnata solo se viene trasferita al cliente e tutti i documenti sono corretti. I numeri finali potrebbero variare fino allo 0,5% o più”, ha affermato la società nella dichiarazione.

Tesla è entrata ufficialmente a far parte dell’indice S&P 500 il mese scorso. Un analista di Cowen, Jeffrey Osborne, ritiene che questi risultati di consegna spostino l’attenzione dalla produzione ai margini.

“Non prevediamo che i risultati del 4T20 influenzino rialzisti o ribassisti, e ci aspettiamo che continui un feroce dibattito sul titolo. Tutti gli occhi saranno puntati sui margini di 180.570 consegne contro 210.000 e sulle riduzioni dei prezzi durante il trimestre, crediti normativi e commenti sulla guida completamente autonoma (FSD) quando Tesla riporterà i risultati nelle prossime settimane”, ha affermato Osborne in una nota.

Aggiunge che Cowen ha una prospettiva a lungo termine sulle azioni Tesla.

“Il nostro obiettivo di prezzo di 380$ si basa su un multiplo dell’EBITDA di ~35x sulla nostra stima di EBITDA 2025 di $12,2 miliardi. Data la costante performance di margine di Tesla e la leadership del settore sia nella quota di mercato dei veicoli elettrici che nell’efficienza elettrica, sfruttando i motori prodotti in casa, gli inverter basati su SiC e un innovativo sistema di compressori HVAC, riteniamo che un multiplo “tech like” sia garantito”.

Analisi tecnica: la bull run continua

Il prezzo delle azioni Tesla ha guadagnato il 3,4% nella giornata di ieri per iniziare il nuovo anno in rialzo. In questo modo, gli investitori di Tesla hanno ignorato il sentimento ribassista generale delle azioni statunitensi di quest’oggi e hanno spinto l’azione dei prezzi a nuovi massimi record.

Grafico settimanale delle azioni Tesla (TradingView)

È probabile che il prezzo delle azioni Tesla ora si diriga verso 785,00$, dove si trova la linea di estensione di Fibonacci del 261,8%. Sul lato negativo, il precedente massimo storico di 695,00$ fungerà ora da supporto nel breve termine.

In sintesi

Il prezzo delle azioni Tesla è aumentato di un ulteriore 3,5% questa settimana dopo che la società ha riportato un’altra serie impressionante di dati di consegna per dicembre.

