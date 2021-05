Il prezzo delle azioni Virgin Galactic (NYSE: SPCE) sta salendo nel pre-mercato mentre gli investitori acclamano il successo del volo spaziale in più di due anni. Il titolo dovrebbe aprire a $26, portando la crescita totale dall’11 maggio a oltre l’80%. Le azioni saranno ancora del 58% al di sotto del massimo da inizio anno di $62,50.

Grafico del prezzo delle azioni SPCE

Volo spaziale Virgin Galactic

Il prezzo delle azioni Virgin Galactic è stato sottoposto a forti pressioni quest’anno poiché gli investitori hanno messo in dubbio il ritmo del suo sviluppo. Ci sono state anche preoccupazioni per la crescente concorrenza di aziende come Blue Origin e SpaceX di Elon Musk.



Ancora più importante, le azioni sono diminuite come parte della svendita complessiva di società che sono diventate quotate in borsa tramite società di acquisizione di scopo (SPAC). Anche il suo breve interesse è stato relativamente alto. Secondo MarketBeat, la società ha un interesse a breve di oltre $757 milioni.

Il prezzo delle azioni SPCE sta salendo lunedì dopo che la società ha completato il suo primo volo spaziale in più di 2 anni. VSS Unity, la navicella spaziale della compagnia è stata trasportata da VMS Eve fino a poco più di 13 chilometri. È stata quindi rilasciata e ha viaggiato più di 3 volte la velocità del suono. Alla fine, è tornata nell’atmosfera ed è atterrato allo Spaceport America nel New Mexico.

Pertanto, il titolo è in aumento perché il lancio e il ritorno di successo significano che l’azienda si sta avvicinando alle fasi finali del suo sviluppo. Una volta completata, la navicella trasporterà fino a 6 persone nello spazio. Ha già venduto 600 prenotazioni a un prezzo compreso tra $200.000 e $250.000 ciascuna.

Il titolo SPCE è da comprare?

Gli analisti sono generalmente ottimisti sul prezzo delle azioni SPCE. In un rapporto della scorsa settimana, gli analisti di UBS hanno affermato che la società ha registrato un rialzo dell’80% e ha fissato un obiettivo a $36. Gli analisti ritengono che le azioni siano relativamente più economiche rispetto al passato. Hanno anche sottolineato i fondamenti generali dell’azienda.

Altri analisti rialzisti sul titolo Virgin Galactic provengono da Credit Suisse, Susquehanna, Bernstein e Bank of America. In generale, gli analisti sono entusiasti a causa del mercato globale indirizzabile per l’industria spaziale. Il settore ha elevate barriere all’ingresso e si prevede che le aziende leader come SPCE, Blue Origin e SpaceX domineranno.

Un recente rapporto ha affermato che l’industria del turismo spaziale raggiungerà una quota oltre i $2,2 miliardi nel 2026. Tuttavia, l’industria ha anche un rischio elevato poiché un singolo incidente porterebbe a perdite significative.

Analisi del prezzo delle azioni Virgin Galactic

Grafico di prezzo delle azioni Virgin Galactic

Il grafico giornaliero mostra che il titolo SPCE è stato sotto pressione negli ultimi mesi. Negli ultimi giorni, tuttavia, le azioni sono aumentate. È riuscito a muoversi al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6%. Si muoverà anche al di sopra delle medie mobili ponderate a 25 e 50 giorni, il che è un segno rialzista. Pertanto, esiste la possibilità che il titolo continui a salire poiché i rialzisti puntano al ritracciamento del 50% a $34,75.