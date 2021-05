Mercoledì SSE plc (LON: SSE) ha registrato un aumento del suo profitto per l’intero anno. La società ha subito un contraccolpo a causa della crisi del COVID-19, ma ha affermato che è stato più che compensato da guadagni straordinari sulle cessioni.

Mercoledì SSE plc ha aperto circa l’1% in ribasso in borsa, ma ha recuperato l’intera perdita intraday nell’ora successiva. Compresa l’azione dei prezzi, il titolo sta ora scambiando a £15,50 per azione contro un minimo da inizio anno di £13,00 per azione nella prima settimana di marzo.

SSE plc valuta il successo relativo al COVID-19 a £170 milioni



SSE plc ha detto il suo utile ante imposte per l’anno che si è concluso il 31 marzo è stato pari a 2,52 miliardi di sterline rispetto al dato dell’anno precedente di 587,6 milioni di sterline. Il suo programma di cessione di attività non essenziali ha generato utili netti eccezionali di 877,6 milioni di sterline nell’anno fiscale 2021 e proventi di cassa di 1,4 miliardi di sterline fino ad oggi.

Con 1,51 miliardi di sterline, la multinazionale dell’energia ha notato un aumento dell’1% dell’utile operativo rettificato che ha quasi raggiunto la stima del mercato. SSE plc ha valutato il successo correlato al COVID-19 nell’anno appena concluso a 170 milioni di sterline.

Altre cifre degne di nota nell’aggiornamento finanziario di mercoledì includono un calo del 25% dell’utile operativo rettificato dalle reti di distribuzione locali e una perdita di 24 milioni di sterline dall’unità energetica di SSE. I guadagni di smaltimento, ha aggiunto la società con sede a Perth, hanno anche comportato un aumento del 29% dell’utile operativo rettificato della divisione delle energie rinnovabili, nonostante un calo dell’11% nella generazione di energia verde a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Infine, la divisione termica di SSE ha mostrato resilienza nell’anno fiscale 2021, mentre gli utili dal segmento delle infrastrutture di trasmissione sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno. In notizie separate dal Regno Unito, British Land ha dichiarato mercoledì che la sua perdita al lordo delle imposte si è ridotta nell’anno fiscale 2021.

SSE plc ha proposto 56,6 pence per azione di dividendo finale

La società FTSE 100 ha proposto 56,6 pence per azione di un dividendo finale che ha spinto verso l’alto il pagamento per l’intero anno, a 81,0 pence per azione dagli 80,0 pence per azione dello scorso anno. Entro la fine di giugno, ha aggiunto SSE plc, scaricherà le sue attività di appalto e ferrovia. Le attività di produzione di gas saranno cedute prima dell’inizio del calendario 2022.

La società quotata a Londra si è astenuta dal fornire le sue linee guida per l’anno fiscale 2022 mercoledì, ma ha espresso fiducia che l’emergenza sanitaria in corso si rifletterà solo negativamente sulla sua divisione energetica aziendale e aziendale.

Al momento della scrittura, SSE plc ha un valore di 16 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 17,21.