Il vaccino contro il COVID-19 di Pfizer ottiene l’autorizzazione per l’uso di emergenza dalla FDA.

Il vaccino contro il COVID-19 dell’azienda farmaceutica multinazionale americana è efficace al 95%.

Il governo degli Stati Uniti acquista altri 100 milioni di dosi del vaccino COVID-19 di Moderna.

Pfizer Inc. (NYSE: PFE) ha ricevuto l’autorizzazione per l’uso di

emergenza dalla Food and Drug Administration (FDA) americana per il suo vaccino contro il COVID-19 che ha sviluppato in collaborazione con la tedesca BioNTech. Il primo ciclo di vaccinazione comprendente 2,9 milioni di dosi inizierà nella prossima settimana e si concentrerà principalmente su pazienti anziani e operatori sanitari questo mese.

Le azioni Pfizer hanno chiuso la sessione regolare di venerdì in calo di circa il 2,5%. Su base annuale, il titolo è ora aumentato di oltre il 10% dopo un recupero di oltre il 50% da marzo.

Il vaccino contro il COVID-19 di Pfizer è efficace al 95%

La pandemia di Coronavirus ha finora contagiato più di 16 milioni di persone negli Stati Uniti e ucciso oltre 300mila morti. Il vaccino contro il COVID-19 di Pfizer è stato segnalato con efficacia al 95% a novembre quando ha pubblicato il risultato del suo studio in fase avanzata. La multinazionale farmaceutica americana aveva pubblicato nell’ultima settimana di ottobre risultati finanziari al di sopra delle stime per il terzo trimestre fiscale.

Uno studioso senior, Amesh Adalja, presso il Johns Hopkins Center for Health Security ha commentato la notizia venerdì e ha detto:

“È un passo in una sequenza di passaggi che porranno fine a questa pandemia. Molte persone saranno infettate, molte saranno ricoverate in ospedale e molte moriranno prima che il vaccino possa avere un impatto significativo sulla diffusione”.

Il CEO di BioNTech, Ugur Sahin, venerdì ha anche espresso la fiducia che il vaccino salverà migliaia di vite negli Stati Uniti e aiuterà la battaglia dell’umanità contro il virus.

Il governo degli Stati Uniti intensifica la vaccinazione

Il governo degli Stati Uniti dovrebbe intensificare la vaccinazione molto presto, soprattutto se Moderna riuscirà a ricevere l’approvazione per il suo vaccino contro il COVID-19 anche dalla FDA americana. Sabato, Moderna ha confermato che il governo degli Stati Uniti aveva deciso di acquistare altri 100 milioni di dosi del suo vaccino.

Anche il presidente Donald Trump ha commentato la notizia venerdì e ha detto:

“Gli Stati Uniti sono la prima nazione al mondo a produrre un vaccino verificabile, sicuro ed efficace. Il risultato di oggi è un promemoria del potenziale illimitato dell’America”.

Pfizer ha registrato un andamento leggermente negativo nel mercato azionario lo scorso anno con un calo annuo inferiore al 10%. Al momento, la multinazionale farmaceutica americana con sede a New York è quotata a 172,87 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 26,61.

