(ANSA) – MILANO, 15 SET – L’emergenza Covid e le misure di

lockdown hanno segnato l’andamento degli investimenti nel

settore immobiliare in Italia nel corso del primo semestre

dell’anno, con un valore che ha raggiunto i 3,5 miliardi di

euro, in calo del 32% rispetto allo stesso periodo del 2019,

quando avevano raggiunto i 5,1 miliardi. Sono dati elaborati dal

gruppo Duff & Phelps

Spicca ancora il ruolo di Milano quale “città calamita” degli

investimenti real estate in Italia: nel primo semestre infatti

il capoluogo lombardo ha raggiunto gli 1,8 miliardi di euro di

valore, confermando di fatto l’ammontare dello stesso periodo

del 2019.

Lo studio del provider internazionale di soluzioni per la

governance e la gestione del rischio nel settore osserva le

diverse ‘asset class’ e nota come gli impatti siano stati

piuttosto differenziati: il comparto uffici ha raccolto più

della metà (il 53%) del totale degli investimenti nei primi sei

mesi dell’anno, mostrando quindi una sostanziale tenuta, in

vista di una fase in cui gli effetti dell’adozione su larga

scala dello smart working porteranno a ripensare in modo

profondo spazi e organizzazione dei luoghi di lavoro.

Una buona performance viene evidenziata anche dalla logistica,

spinta dalla significativa crescita dell’e-commerce nel periodo

di lockdown, che raggiunge il 16% del valore complessivo degli

investimenti. Le flessioni maggiori si evidenziano nei settori

maggiormente colpiti dalle misure restrittive, che faticano a

trovare spunti di ripresa, come quelli del retail, con una quota

del 14% e dell’hospitality, che non va oltre il 12% del totale.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram