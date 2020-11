(ANSA) – MILANO, 25 NOV – Nel mercato immobiliare

residenziale i primi sei mesi dell’anno avevano evidenziato una

flessione consistente dei livelli di attività transattiva,

testimoniata da una variazione tendenziale del -15,5% nel primo

trimestre, a cui era seguito un calo ancora più intenso- -27,2%

nel secondo trimestre. É quanto rileva Nomisma all’interno del

terzo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2020.

Le previsioni di calo per il

quarto trimestre porteranno achiudere l’anno nell’ordine delle 500.000 unità transate(-17,1%) secondo lo scenario “Base”, o 491.000 unità transate(-18,7%) secondo lo scenario “Hard”. Prima della diffusione delCovid-19 le previsioni per l’anno in corso prefiguravano unnumero di compravendite pari a 612mila.Per il 2021 si prevede uno scenario per le compravendite nondissimile da quello dell’anno in corso. Nomisma prevede unaripresa lenta e graduale che si manifesterà nel biennio2022-2023, relegando il mercato, almeno fino al 2023, al disotto delle 600 mila transazioni. Analizzando nello specifico lecittà emerge che saranno Milano e Bologna le prime a evidenziaresegnali di crescita a partire dal 2022, cui seguiranno Firenze,Venezia, Palermo e Cagliari nel 2023. I cali più intensiriguarderanno Torino, Genova e Roma, con un andamento deflattivoper tutto il triennio considerato.Il segmento corporate nel corso del 2020, secondo Nomisma, hapresentato “una ricomposizione di tipologie transate eprovenienze degli investitori che ha consentito di attenuare glieffetti della pandemia su turnover e valori”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

